Президент Путин выразил благодарность челябинскому менеджеру

Президент России Владимир Путин выразил благодарность за трудовые успехи замначальника Челябинского информационно-вычислительного центра Дмитрию Ященкову. Документ опубликовали на правовой портале.
«За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу объявить благодарность президента Российской Федерации Ященкову Дмитрию — замначальника центра Челябинского информационно-вычислительного центра, филиала ОАО „Российские железные дороги“», — говорится в документе. Соответствующее распоряжение глава государства подписал 15 сентября.
Ранее благодарность президента была объявлена советнику волейбольного клуба «Динамо» Анатолию Порошину. В тот же день к грамоте была представлена первый замминистра культуры региона Ирина Анфалова-Шишкина.
