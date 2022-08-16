16 августа 2022

Свердловский молокозавод, выпускающий «Варечку», не могут продать

© Служба новостей «URA.RU»
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Работа Балтымского агрокомплекса. Балтым. , коровы, ферма, агрокомплекс, балтымский агрокомплекс
Предприятие специализируется на производстве молочных продуктов Фото:

Уктусский молочный завод (Сырский район Свердловской oбласти), который выставили на продажу в конце июня за 30 миллионов рублей, до сих пор не могут продать. Директор предприятия Олег Бергер в разговоре с URA.RU рассказал, что желающих приобрести завод много, но конкретных предложений нет.

«Пока конкретных предложений от покупателей не поступало, хотя желающих много. На данный момент каких-либо результатов по продаже нет», — рассказал Бергер.

При этом последнее время читатели URA.RU замечают, что продукция свердловского молокозавода стала исчезать с полок местных магазинов. По словам директора предприятия, это не связано с продажей. «Мы поставляем столько продукции, сколько запрашивают торговые точки, с которыми мы сотрудничаем. А этот запрос напрямую зависит от спроса у покупателей», — подытожил он.

Ранее URA.RU писало, что руководство компании «Синара» рассматривает покупку Ирбитского и Уктусского молочных заводов. Уктусский молочный завод построен в 1995 году, на нем изготавливают известный в регионе йогурт «Варечка». Выручка завода, по данным системы «Контур. Фокус», в 2021 году составила 38 млн рублей, а чистая прибыль — 250 тысяч рублей.

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Уктусский молочный завод (Сырский район Свердловской oбласти), который выставили на продажу в конце июня за 30 миллионов рублей, до сих пор не могут продать. Директор предприятия Олег Бергер в разговоре с URA.RU рассказал, что желающих приобрести завод много, но конкретных предложений нет. «Пока конкретных предложений от покупателей не поступало, хотя желающих много. На данный момент каких-либо результатов по продаже нет», — рассказал Бергер. При этом последнее время читатели URA.RU замечают, что продукция свердловского молокозавода стала исчезать с полок местных магазинов. По словам директора предприятия, это не связано с продажей. «Мы поставляем столько продукции, сколько запрашивают торговые точки, с которыми мы сотрудничаем. А этот запрос напрямую зависит от спроса у покупателей», — подытожил он. Ранее URA.RU писало, что руководство компании «Синара» рассматривает покупку Ирбитского и Уктусского молочных заводов. Уктусский молочный завод построен в 1995 году, на нем изготавливают известный в регионе йогурт «Варечка». Выручка завода, по данным системы «Контур. Фокус», в 2021 году составила 38 млн рублей, а чистая прибыль — 250 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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