Свердловский молокозавод, выпускающий «Варечку», не могут продать

17 августа 2022 в 15:47 Размер текста - 17 +

Предприятие специализируется на производстве молочных продуктов Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Уктусский молочный завод (Сырский район Свердловской oбласти), который выставили на продажу в конце июня за 30 миллионов рублей, до сих пор не могут продать. Директор предприятия Олег Бергер в разговоре с URA.RU рассказал, что желающих приобрести завод много, но конкретных предложений нет. «Пока конкретных предложений от покупателей не поступало, хотя желающих много. На данный момент каких-либо результатов по продаже нет», — рассказал Бергер. При этом последнее время читатели URA.RU замечают, что продукция свердловского молокозавода стала исчезать с полок местных магазинов. По словам директора предприятия, это не связано с продажей. «Мы поставляем столько продукции, сколько запрашивают торговые точки, с которыми мы сотрудничаем. А этот запрос напрямую зависит от спроса у покупателей», — подытожил он. Ранее URA.RU писало, что руководство компании «Синара» рассматривает покупку Ирбитского и Уктусского молочных заводов. Уктусский молочный завод построен в 1995 году, на нем изготавливают известный в регионе йогурт «Варечка». Выручка завода, по данным системы «Контур. Фокус», в 2021 году составила 38 млн рублей, а чистая прибыль — 250 тысяч рублей.

Уктусский молочный завод (Сырский район Свердловской oбласти), который выставили на продажу в конце июня за 30 миллионов рублей, до сих пор не могут продать. Директор предприятия Олег Бергер в разговоре с URA.RU рассказал, что желающих приобрести завод много, но конкретных предложений нет. «Пока конкретных предложений от покупателей не поступало, хотя желающих много. На данный момент каких-либо результатов по продаже нет», — рассказал Бергер. При этом последнее время читатели URA.RU замечают, что продукция свердловского молокозавода стала исчезать с полок местных магазинов. По словам директора предприятия, это не связано с продажей. «Мы поставляем столько продукции, сколько запрашивают торговые точки, с которыми мы сотрудничаем. А этот запрос напрямую зависит от спроса у покупателей», — подытожил он. Ранее URA.RU писало, что руководство компании «Синара» рассматривает покупку Ирбитского и Уктусского молочных заводов. Уктусский молочный завод построен в 1995 году, на нем изготавливают известный в регионе йогурт «Варечка». Выручка завода, по данным системы «Контур. Фокус», в 2021 году составила 38 млн рублей, а чистая прибыль — 250 тысяч рублей.