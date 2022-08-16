Свердловский депутат Госдумы придумал способ наказать Запад

17 августа 2022 в 15:54 Размер текста - 17 +

Несогласные со спецоперацией иностранцы не смогут заправляться бензином в России Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Жители западных стран не смогут заправляться дешевым бензином в приграничных российских городах, пока не подпишут документ о поддержке спецоперации на Украине. Депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов рассказал URA.RU, что намерен обратиться с такой идеей к держателям заправок. «Многие иностранцы, например, финны, приезжают к нам заправляться, потому что у них дорогое топливо. Я считаю, надо сделать так: хочешь дешевое топливо — подпиши бумагу о поддержке специальной военной операции. Если поддерживаешь — получай топливо, не поддерживаешь — толкай машину до границы», — высказал свое мнение Иванов. Депутат добавил, что хочет выйти с этим предложением к держателям заправок в приграничных городах. По его словам, в некоторых торговых центрах российские продавцы уже отказываются обслуживать покупателей, не говорящих по-русски. «Например, в Выборге отказываются обслуживать финнов, потому что наших граждан отказываются обслуживать в Финляндии. Это ответ наших», — пояснил Иванов. Российская спецоперация на территории Украины идет с 24 февраля. Главная ее задача — защита мирного Донбасса от ВСУ. Чтобы прекратить спецоперацию, украинский президент Владимир Зеленский призывал западные страны запретить въезд на свои территории для всех граждан России. Русские должны «жить в своем мире, пока не изменят свою философию», заявлял глава Украины.

Жители западных стран не смогут заправляться дешевым бензином в приграничных российских городах, пока не подпишут документ о поддержке спецоперации на Украине. Депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов рассказал URA.RU, что намерен обратиться с такой идеей к держателям заправок. «Многие иностранцы, например, финны, приезжают к нам заправляться, потому что у них дорогое топливо. Я считаю, надо сделать так: хочешь дешевое топливо — подпиши бумагу о поддержке специальной военной операции. Если поддерживаешь — получай топливо, не поддерживаешь — толкай машину до границы», — высказал свое мнение Иванов. Депутат добавил, что хочет выйти с этим предложением к держателям заправок в приграничных городах. По его словам, в некоторых торговых центрах российские продавцы уже отказываются обслуживать покупателей, не говорящих по-русски. «Например, в Выборге отказываются обслуживать финнов, потому что наших граждан отказываются обслуживать в Финляндии. Это ответ наших», — пояснил Иванов. Российская спецоперация на территории Украины идет с 24 февраля. Главная ее задача — защита мирного Донбасса от ВСУ. Чтобы прекратить спецоперацию, украинский президент Владимир Зеленский призывал западные страны запретить въезд на свои территории для всех граждан России. Русские должны «жить в своем мире, пока не изменят свою философию», заявлял глава Украины.