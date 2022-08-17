Владелец «Жизньмарта» закрыл ресторан, не открыв его

«Сейкатцу» должен был стать новым проектом Зайченко Фото: Анна Майорова © URA.RU

Экс-депутат свердловского заксобрания, владелец сети ресторанов «Сушкоф» и «Жизньмарт» Иван Зайченко решил не запускать новый рыбный ресторан «Сейкатцу». Об этом он написал в своем telegram-канале.

«Мы приняли решение закрыть „Сейкатцу“, не открыв его. Слишком страшно запускать еще один проект с рыбой», — заявил свердловский бизнесмен. При этом Зайченко отметил, что дела с «Жизньмартом» обстоят гораздо лучше из-за того, что в магазине нет ни одного импортного товара, поэтому удается сдерживать рост себестоимости.

Ранее Зайченко совместно с другими рестораторами Екатеринбурга обратился в Федеральную антимонопольную службу РФ с просьбой урегулировать закупочные цены на лосось и поддержать заведения льготами. Тогда владельцы рыбных ресторанов пожаловались, что после начала спецоперации на Украине по денацификации и демилитаризации страны поставки рыбы из Чили и Фарерских островов прекратились из-за санкций, а российский поставщик существенно повысил цены.