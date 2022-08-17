17 августа 2022

Челябинцам обещают скачки температуры от —2 до +28 градусов. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заморозки. Курган , снег, заморозки, первый снег, цветы в снегу, погода, холод, похолодание
Ночные заморозки в Челябинской области днем будет сменять аномальная жара (фото из архива) Фото:

В Челябинской области ночные заморозки будут сменяться аномальной жарой днем в течение двух ближайших суток. Об этом сообщили URA.RU в региональном гидрометеоцентре.

«Ночью 19 августа в Челябинской области повторятся заморозки предыдущей ночи, когда в горах и низинах температура опускалась до минус 2 градусов. В ночь на 20 августа будет несколько теплее — плюс 1 градус. При этом днем пятницы столбик термометра поднимется до 24 градусов, а в субботу — и вовсе до 28 градусов», — пояснили URA.RU в челябинском ЦГМС.

Также на фоне жары днем 20 августа в регионе пройдут кратковременные дожди, в том числе в самом Челябинске. Также синоптики прогнозируют довольно сильный ветер — до 14 метров в секунду.

Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог»

В Челябинской области ночные заморозки будут сменяться аномальной жарой днем в течение двух ближайших суток. Об этом сообщили URA.RU в региональном гидрометеоцентре. «Ночью 19 августа в Челябинской области повторятся заморозки предыдущей ночи, когда в горах и низинах температура опускалась до минус 2 градусов. В ночь на 20 августа будет несколько теплее — плюс 1 градус. При этом днем пятницы столбик термометра поднимется до 24 градусов, а в субботу — и вовсе до 28 градусов», — пояснили URA.RU в челябинском ЦГМС. Также на фоне жары днем 20 августа в регионе пройдут кратковременные дожди, в том числе в самом Челябинске. Также синоптики прогнозируют довольно сильный ветер — до 14 метров в секунду.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...