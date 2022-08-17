Ночные заморозки в Челябинской области днем будет сменять аномальная жара (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Челябинской области ночные заморозки будут сменяться аномальной жарой днем в течение двух ближайших суток. Об этом сообщили URA.RU в региональном гидрометеоцентре.

«Ночью 19 августа в Челябинской области повторятся заморозки предыдущей ночи, когда в горах и низинах температура опускалась до минус 2 градусов. В ночь на 20 августа будет несколько теплее — плюс 1 градус. При этом днем пятницы столбик термометра поднимется до 24 градусов, а в субботу — и вовсе до 28 градусов», — пояснили URA.RU в челябинском ЦГМС.

Также на фоне жары днем 20 августа в регионе пройдут кратковременные дожди, в том числе в самом Челябинске. Также синоптики прогнозируют довольно сильный ветер — до 14 метров в секунду.