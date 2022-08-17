Волонтеры «Сима-ленда» подарили свердловским детям новый двор. Фото

18 августа 2022 в 15:37 Размер текста - 17 +

Волонтеры «Сима-ленда» установили и покрасили скамейки на детской площадке Фото: «Сима-ленд» Волонтеры компании «Сима-ленд» совместно с мэром Сысерти Дмитрием Нисковских прибрали городскую детскую площадку, покрасили там скамейки, установили спортивные сооружения, урны и песочницы. Об этом URA.RU сообщил представитель организации. «В благоустройстве детской площадки у дома №1 в микрорайоне Каменный цветок приняли участие около 100 человек», — рассказал собеседник агентства. От «Сима-ленда» в мероприятии участвовали 60 человек, и еще десятки местных жителей предложили свою помощь. Волонтеры покрасили скамейки, качели, забор, установили волейбольную площадку, столы, мусорные урны, клумбы, песочницы и батут, а также натянули сетку на футбольные ворота. Волонтеры закрасили все граффити и установили детский домик и теннисный стол. Мэрия Сысерти выделила для благоустройства четырех человек, а также предоставила волонтерам спецтехнику и мешки с песком. Пекарня «Белая лошадь» согласилась бесплатно накормить волонтеров. Волонтеры «Сима-ленда» за год благоустроили почти 300 территорий. На юбилейный — трехсотый — субботник они пообещали особенно удивить свердловчан, но детали пока держат в секрете. «Сима-ленд» проводил субботники в Екатеринбурге, а также во многих свердловских городах: Ревде, Асбесте, Артемовском и других. Фото: «Сима-ленд» Фото: «Сима-ленд» Фото: «Сима-ленд» Фото: «Сима-ленд» Фото: «Сима-ленд» Фото: «Сима-ленд» Фото: «Сима-ленд»

Волонтеры компании «Сима-ленд» совместно с мэром Сысерти Дмитрием Нисковских прибрали городскую детскую площадку, покрасили там скамейки, установили спортивные сооружения, урны и песочницы. Об этом URA.RU сообщил представитель организации. «В благоустройстве детской площадки у дома №1 в микрорайоне Каменный цветок приняли участие около 100 человек», — рассказал собеседник агентства. От «Сима-ленда» в мероприятии участвовали 60 человек, и еще десятки местных жителей предложили свою помощь. Волонтеры покрасили скамейки, качели, забор, установили волейбольную площадку, столы, мусорные урны, клумбы, песочницы и батут, а также натянули сетку на футбольные ворота. Волонтеры закрасили все граффити и установили детский домик и теннисный стол. Мэрия Сысерти выделила для благоустройства четырех человек, а также предоставила волонтерам спецтехнику и мешки с песком. Пекарня «Белая лошадь» согласилась бесплатно накормить волонтеров. Волонтеры «Сима-ленда» за год благоустроили почти 300 территорий. На юбилейный — трехсотый — субботник они пообещали особенно удивить свердловчан, но детали пока держат в секрете. «Сима-ленд» проводил субботники в Екатеринбурге, а также во многих свердловских городах: Ревде, Асбесте, Артемовском и других.