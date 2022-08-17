ОНФ предрек рост аварий в Ханты-Мансийске из-за качества дорог

Представители ОНФ потребовали устранить колейности на дорогах Ханты-Мансийска Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Члены народного фронта ХМАО обратились к главе Ханты-Мансийска Максиму Ряшину с требованием устранить колейности на дорогах города. По мнению общественников, деформация дорог приведет к росту аварий. Сообщение об этом опубликовано в официальных социальных сетях ОНФ Югры.

«Мы обратились к главе Ханты-Мансийска и ГИБДД города с просьбой обратить особое внимание на состояние улицы Пионерской и улицы Энгельса. Колея на этих дорогах достигла опасной глубины <…> Если до начала зимнего периода не привести эти участки в соответствие с нормами ГОСТ, мы получим на дорогах с интенсивным движением места повышенной аварийности», — написал член регионального штаба народного фронта в Югре Сергей Дубовец.

В администрации города журналисту агентства рассказали, что контракт на реконструкцию участка дороги на улице Пионерской уже заключен, в следующем году планируется расширение и добавление дополнительной полосы. В мэрии добавили, что участок дороги по улице Энгельса, который ведет к зданию МФЦ, только недавно перешел в собственность города. «Параллельно там идет застройка нового микрорайона. Этот участок также будет включен в перечень ремонтных работ на следующий год. Планируется, что к началу ремонта закончится застройка очередного дома», — сказали в администрации.

Ранее URA.RU писало, что житель Ханты-Мансийска предложил провести экскурсию по улицам с разбитыми дорогами губернатору ХМАО Наталье Комаровой и мэру города Максиму Ряшину. Тогда власти города пообещали отремонтировать более 30 тысяч квадратных метров дорожной сети.