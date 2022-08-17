Тоболяк с пистолетом накинулся на мужчину. Видео

18 августа 2022 в 18:46 Размер текста - 17 +

Полиция установила личности мужчин Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Житель Тобольска с пистолетом накинулся на мужчину. Пост с видео был опубликован очевидцами в группе «Типичный Тобольск» в социальной сети «ВКонтакте». «Почему некоторые считают, что им можно распускать руки на других? Утверждают, что это произошло в Тобольске, 4 микрорайон», — указала в посте Алена Беляева. Комментаторы осудили такое поведение со стороны мужчины с пистолетом. «Ну это вообще уже край! Надеюсь правоохранительные органы мониторят прямо сейчас данную группу», — написала Алена Гайсина. «Вооружился против старика и героем себя почувствовал», — прокомментировал Руслан Сулейманов. Также нашлись тюменцы, которые знакомы с мужчиной без оружия. «Наш сосед в подъезде, очень хороший и добрый мужчина. Всегда вежлив и сдержан. Очень обидно, что люди решили, что могут себе позволить обращаться подобным образом», — высказалась Аня Шиндина. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД по Тюменской области, оба участника конфликта уже установлены. Сейчас правоохранители проводят проверку всех обстоятельств произошедшего конфликта, по итогам которой действиям его участников будет дана правовая оценка. Там также отметили, что заявлений ни один из мужчин в органы не подавал. Тоболяков начали искать после того, как запись инцидента была опубликована в социальных сетях.

Житель Тобольска с пистолетом накинулся на мужчину. Пост с видео был опубликован очевидцами в группе «Типичный Тобольск» в социальной сети «ВКонтакте». «Почему некоторые считают, что им можно распускать руки на других? Утверждают, что это произошло в Тобольске, 4 микрорайон», — указала в посте Алена Беляева. Комментаторы осудили такое поведение со стороны мужчины с пистолетом. «Ну это вообще уже край! Надеюсь правоохранительные органы мониторят прямо сейчас данную группу», — написала Алена Гайсина. «Вооружился против старика и героем себя почувствовал», — прокомментировал Руслан Сулейманов. Также нашлись тюменцы, которые знакомы с мужчиной без оружия. «Наш сосед в подъезде, очень хороший и добрый мужчина. Всегда вежлив и сдержан. Очень обидно, что люди решили, что могут себе позволить обращаться подобным образом», — высказалась Аня Шиндина. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД по Тюменской области, оба участника конфликта уже установлены. Сейчас правоохранители проводят проверку всех обстоятельств произошедшего конфликта, по итогам которой действиям его участников будет дана правовая оценка. Там также отметили, что заявлений ни один из мужчин в органы не подавал. Тоболяков начали искать после того, как запись инцидента была опубликована в социальных сетях.