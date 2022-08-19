В Свердловской области дефицит лекарств для онкобольных мужчин

Препарат «Золадекс» назначают мужчинам с раком предстательной железы Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Свердловской области возникла острая нехватка препарата для мужчин с онкологией. Речь идет о лекарстве «Золадекс». Его назначают мужчинам с раком предстательной железы (РПЖ). Данный вид рака является одним из наиболее распространенных онкологических заболеваний у мужчин. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. Препарат британской компании Astrazeneca UK, Limited «Золадекс» отсутствует во многих аптеках региона. При этом в аптеках много отечественных аналогов.

«Пациенты с раком предстательной железы столкнулись с острой нехваткой „Золадекса“. В свердловских аптеках остались остатки товара на складах. Отсутствие „Золадекса“ может негативно сказаться на здоровье мужчин и повысить уровень смертности от РПЖ», — сказал собеседник агентства.

По словам источника, на фармрынке России есть качественные препараты. «Аналоги „Золадекс“ подобраны по показанию и способу применения. Однако такие аналоги нельзя считать фармакотерапевтически эквивалентными, поскольку они могут отличаться по механизму действия, терапевтическому эффекту, лекарственным взаимодействиям и развивающимся побочным действиям. Такие препараты также называют групповыми (препараты со схожим механизмом действия — прим.ред.)», — отметил он.

Аналоги «Золадекс»:

Диферелин;

Элигард;

Бесерелин;

Декапептил Депо.

Рак предстательной железы является гормонозависимой опухолью, то есть рост опухоли стимулируется тестостероном. Поэтому у мужчин, у которых уровень тестостерона в крови выше, возникновение рака простаты вероятнее и течение его будет злокачественнее.

Агентство обратилось за комментарием в Росздравнадзор по Свердловской области. В ведомство направлен официальный запрос. На момент публикации ответа не поступило.

Ранее URA.RU писало, что в России каждый год около 300 000 человек умирает от онкологии. Каждый тридцатый житель Свердловской области состоит на учете с онкологическими заболеваниями. Основной проблемой в области является низкая квалификация врачей первичного звена становится проблемой ни только в регионе, но в России в целом. Квалификация современных врачей не позволяет разглядеть первые звоночки рака. Пациент приходит с жалобами на плохое самочувствие, и мало кто из врачей первичного звена подумает, что это может быть рак.