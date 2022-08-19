Пермяки недовольны пешеходными переходами возле школ

Жители Перми говорят, что на переходах не видно пешеходов Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Глава Перми Алексей Демкин рассказал об обеспечении безопасности пешеходных переходов возле школ, но жители города с ним не согласны. Пост с недовольствами опубликован в паблике «Урбан Пермь» социальной сети «ВКонтакте».

«На фото главы администрации города вообще не видно фонарей освещения. На последнем фото просто полная темнота, свет только от вывески! Это безопасность? Да это идеальные условия для ДТП в темное время суток и в сумерки. Да и другие условия видимости (снег, дождь) только усугубляют ситуацию. О какой безопасности может идти речь, если усилия дорожников направлены на рисование цветных зебр, вместо обеспечения видимости самых незащищенных участников движения?», — написано в посте.

Некоторые комментаторы согласны с написанным. «Давным давно говорю, что надо освещать переходы, особенно нерегулируемые. Осенью совсем не видно пешеходов», — пишет Светлана Осинцева.

URA.RU писало, что в Пермском крае подростка на самокате сбила машина. В момент аварии он переезжал дорогу по «зебре».