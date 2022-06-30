При пересечении дороги лучше сойти с самоката (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Березниках Пермского края подростка на самокате сбил автомобиль. В момент аварии он переезжал дорогу по «зебре», сообщает местное телевидение.

«Сбили подростка на самокате у стадиона БАрС», — пишет «Верхнекамье ТВ» в соцсети «ВКонтакте». Корреспондент Ксения Калугина уточнила, что подросток пересекал дорогу по пешеходному переходу. С ушибами его увезли на скорой.

В ГИБДД напоминают, что при пересечении проезжей части необходимо спешиться с самоката или велосипеда. Также стоит вынуть наушники и быть внимательным.

Подросток переезжал дорогу на самокате «Верхнекамье ТВ»

Первую помощь пострадавшему оказали на месте «Верхнекамье ТВ»