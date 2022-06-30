30 июня 2022

В Пермском крае подростка на самокате сбила машина. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Курган, самокат, дети, ребенок, ограничительная лента, дети без присмотра
При пересечении дороги лучше сойти с самоката (архивное фото) Фото:

В Березниках Пермского края подростка на самокате сбил автомобиль. В момент аварии он переезжал дорогу по «зебре», сообщает местное телевидение.

«Сбили подростка на самокате у стадиона БАрС», — пишет «Верхнекамье ТВ» в соцсети «ВКонтакте». Корреспондент Ксения Калугина уточнила, что подросток пересекал дорогу по пешеходному переходу. С ушибами его увезли на скорой.

В ГИБДД напоминают, что при пересечении проезжей части необходимо спешиться с самоката или велосипеда. Также стоит вынуть наушники и быть внимательным.

Подросток переезжал дорогу на самокате
Первую помощь пострадавшему оказали на месте

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В Березниках Пермского края подростка на самокате сбил автомобиль. В момент аварии он переезжал дорогу по «зебре», сообщает местное телевидение. «Сбили подростка на самокате у стадиона БАрС», — пишет «Верхнекамье ТВ» в соцсети «ВКонтакте». Корреспондент Ксения Калугина уточнила, что подросток пересекал дорогу по пешеходному переходу. С ушибами его увезли на скорой. В ГИБДД напоминают, что при пересечении проезжей части необходимо спешиться с самоката или велосипеда. Также стоит вынуть наушники и быть внимательным.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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