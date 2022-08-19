19 августа 2022

В Екатеринбурге часть Макаровского моста закрыли для пешеходов. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Макаровский мост после реконструкции. Екатеринбург, городской пруд, макаровский мост, город екатеринбург
На четной стороне моста на Челюскинцев установили ограничение для пешеходов Фото:

В Екатеринбурге движение по одной из сторон Макаровского моста закрыли для движения пешеходов. Причиной назвали проведение светомузыкального шоу, которое запланировано на вечер. Информация о закрытии участка появилась на информационном стенде на улице Челюскинцев.

«В связи с проведением светового шоу на Макаровском мосту движение закрыто. Просьба перейти на другую сторону», — говорится на информационной табличке, установленной на тротуаре по четной стороне улицы Челюскинцев.

Светомузыкальное шоу, которое покажут вечером на главном городском мосту, — часть подарка в честь 299-летия Екатеринбурга. Во время одной из репетиций горожане увидели не только игру света, но и лазеры, однако музыкальные эффекты организаторы не раскрыли.

Фото:

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В Екатеринбурге движение по одной из сторон Макаровского моста закрыли для движения пешеходов. Причиной назвали проведение светомузыкального шоу, которое запланировано на вечер. Информация о закрытии участка появилась на информационном стенде на улице Челюскинцев. «В связи с проведением светового шоу на Макаровском мосту движение закрыто. Просьба перейти на другую сторону», — говорится на информационной табличке, установленной на тротуаре по четной стороне улицы Челюскинцев. Светомузыкальное шоу, которое покажут вечером на главном городском мосту, — часть подарка в честь 299-летия Екатеринбурга. Во время одной из репетиций горожане увидели не только игру света, но и лазеры, однако музыкальные эффекты организаторы не раскрыли.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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