В Екатеринбурге часть Макаровского моста закрыли для пешеходов. Фото

20 августа 2022 в 16:54 Размер текста - 17 +

На четной стороне моста на Челюскинцев установили ограничение для пешеходов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге движение по одной из сторон Макаровского моста закрыли для движения пешеходов. Причиной назвали проведение светомузыкального шоу, которое запланировано на вечер. Информация о закрытии участка появилась на информационном стенде на улице Челюскинцев. «В связи с проведением светового шоу на Макаровском мосту движение закрыто. Просьба перейти на другую сторону», — говорится на информационной табличке, установленной на тротуаре по четной стороне улицы Челюскинцев. Светомузыкальное шоу, которое покажут вечером на главном городском мосту, — часть подарка в честь 299-летия Екатеринбурга. Во время одной из репетиций горожане увидели не только игру света, но и лазеры, однако музыкальные эффекты организаторы не раскрыли. Фото: URA.RU

В Екатеринбурге движение по одной из сторон Макаровского моста закрыли для движения пешеходов. Причиной назвали проведение светомузыкального шоу, которое запланировано на вечер. Информация о закрытии участка появилась на информационном стенде на улице Челюскинцев. «В связи с проведением светового шоу на Макаровском мосту движение закрыто. Просьба перейти на другую сторону», — говорится на информационной табличке, установленной на тротуаре по четной стороне улицы Челюскинцев. Светомузыкальное шоу, которое покажут вечером на главном городском мосту, — часть подарка в честь 299-летия Екатеринбурга. Во время одной из репетиций горожане увидели не только игру света, но и лазеры, однако музыкальные эффекты организаторы не раскрыли.