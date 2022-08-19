В Екатеринбурге движение по одной из сторон Макаровского моста закрыли для движения пешеходов. Причиной назвали проведение светомузыкального шоу, которое запланировано на вечер. Информация о закрытии участка появилась на информационном стенде на улице Челюскинцев.
«В связи с проведением светового шоу на Макаровском мосту движение закрыто. Просьба перейти на другую сторону», — говорится на информационной табличке, установленной на тротуаре по четной стороне улицы Челюскинцев.
Светомузыкальное шоу, которое покажут вечером на главном городском мосту, — часть подарка в честь 299-летия Екатеринбурга. Во время одной из репетиций горожане увидели не только игру света, но и лазеры, однако музыкальные эффекты организаторы не раскрыли.
Фото: URA.RU
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В Екатеринбурге движение по одной из сторон Макаровского моста закрыли для движения пешеходов. Причиной назвали проведение светомузыкального шоу, которое запланировано на вечер. Информация о закрытии участка появилась на информационном стенде на улице Челюскинцев. «В связи с проведением светового шоу на Макаровском мосту движение закрыто. Просьба перейти на другую сторону», — говорится на информационной табличке, установленной на тротуаре по четной стороне улицы Челюскинцев. Светомузыкальное шоу, которое покажут вечером на главном городском мосту, — часть подарка в честь 299-летия Екатеринбурга. Во время одной из репетиций горожане увидели не только игру света, но и лазеры, однако музыкальные эффекты организаторы не раскрыли.