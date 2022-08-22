Свердловская колония требует у властей деньги за мертвых свиней

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Свиньи, изъятые из колонии, были заражены африканской чумой Фото:

Представитель исправительной колонии №5 попросил правительство Свердловской области выплатить почти 50 тысяч рублей за изъятие свиней, зараженных африканской чумой. Соответствующая информация размещена в картотеке Арбитражного суда Свердловской области.

«ИК №5 обратилось в суд с заявлением к правительству Свердловской области, к департаменту ветеринарии Свердловской области о взыскании ущерба, понесенного в результате отчуждения животных», — говорится в определении суда. Представители колонии просят признать незаконным решение об изъятии зараженных свиней.

Правительство региона приняло решение изъять зараженных животных и их мясо в колониях №12 и №5. Представители ИК-5 посчитали, что учреждению причинен ущерб почти на 50 тысяч рублей.

URA.RU обратилось в департамент информационной политики Свердловской области. Ответ на момент публикации не поступил.

В апреле Россельхознадзором было принято решение изъять и сжечь свиней, зараженных африканской чумой. Эта процедура является стандартной и призвана не допустить эпидемии среди животных.

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Представитель исправительной колонии №5 попросил правительство Свердловской области выплатить почти 50 тысяч рублей за изъятие свиней, зараженных африканской чумой. Соответствующая информация размещена в картотеке Арбитражного суда Свердловской области. «ИК №5 обратилось в суд с заявлением к правительству Свердловской области, к департаменту ветеринарии Свердловской области о взыскании ущерба, понесенного в результате отчуждения животных», — говорится в определении суда. Представители колонии просят признать незаконным решение об изъятии зараженных свиней. Правительство региона приняло решение изъять зараженных животных и их мясо в колониях №12 и №5. Представители ИК-5 посчитали, что учреждению причинен ущерб почти на 50 тысяч рублей. URA.RU обратилось в департамент информационной политики Свердловской области. Ответ на момент публикации не поступил. В апреле Россельхознадзором было принято решение изъять и сжечь свиней, зараженных африканской чумой. Эта процедура является стандартной и призвана не допустить эпидемии среди животных.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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