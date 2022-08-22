Свердловская колония требует у властей деньги за мертвых свиней

Свиньи, изъятые из колонии, были заражены африканской чумой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Представитель исправительной колонии №5 попросил правительство Свердловской области выплатить почти 50 тысяч рублей за изъятие свиней, зараженных африканской чумой. Соответствующая информация размещена в картотеке Арбитражного суда Свердловской области.

«ИК №5 обратилось в суд с заявлением к правительству Свердловской области, к департаменту ветеринарии Свердловской области о взыскании ущерба, понесенного в результате отчуждения животных», — говорится в определении суда. Представители колонии просят признать незаконным решение об изъятии зараженных свиней.

Правительство региона приняло решение изъять зараженных животных и их мясо в колониях №12 и №5. Представители ИК-5 посчитали, что учреждению причинен ущерб почти на 50 тысяч рублей.

URA.RU обратилось в департамент информационной политики Свердловской области. Ответ на момент публикации не поступил.

В апреле Россельхознадзором было принято решение изъять и сжечь свиней, зараженных африканской чумой. Эта процедура является стандартной и призвана не допустить эпидемии среди животных.