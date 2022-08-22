Семью челябинских анархистов требуют отправить в колонию

По данным следствия, подозреваемые совершили хулиганство около здания УФСБ по Челябинской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Гособвинение запросило по пять лет лишения свободы для семьи анархистов из Челябинска Дмитрия Цибуковского и его жены Анастасии Сафоновой. Такая позиция была озвучена прокурором в прениях сторон по уголовному делу о хулиганстве, которое рассматривается во второй раз после отмены областным судом.

«Прокурор попросил суд признать активистов виновными в хулиганстве по мотиву политической ненависти (ч. 2 ст. 213 УК РФ) и назначить наказание в виде 5 лет общего режима. В части вандализма гособвинитель попросил дело прекратить за сроками», — говорится в telegram-канале руководителя правозащитной организации «Агора» Павла Чикова.

По версии следствия, в ночь на 15 февраля 2018 года активисты развесили на ограждении здания УФСБ России по Челябинской области баннер-растяжку с оскорблением ФСБ, а Цибуковский также зажег файер и забросил его натерриторию здания.

10 сентября 2021 года суд приговорил Дмитрия Цибуковского к двум с половиной годам, Анастасию Сафонову — к двум годам колонии. Их взяли под стражу в зале суда, но приговор был отменен в ходе апелляции.