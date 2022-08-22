22 августа 2022

Власти в Пермском крае решили избавиться от опасного здания

© Служба новостей «URA.RU»
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ЧелГУ. Челябинск , коридор, долгострой, разруха
Власти ищут заинтересованных в покупке недостроенного здания Фото:

Власти Горнозаводского городского округа Пермского края намерены продать недостроенное здание санэпидстанции (СЭС), расположенное на улице Кирова. О поиске лиц, заинтересованных в покупке объекта, мэрия объявила на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Ранее здание попало в официальный перечень объектов, которые представляют угрозу для несовершеннолетних.

«Администрация Горнозаводского округа проводит мониторинг заинтересованности физических и юридических лиц в приобретении в собственность объекта незавершенного строительства по адресу: г. Горнозаводск, ул. Кирова, 74 (здание СЭС)», — говорится в объявлении, размещенном в соцсети. Уточняется, что к продаже предлагается здание площадью 253,2 квадратных метра и земельный участок площадью 4552 квадратных метра.

URA.RU писало также, что в Перми выставили на торги здание бывшего хлебозавода, которое является памятником архитектуры. В городской администрации поясняли, что основной задачей приватизации муниципального имущества является его реставрация.

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Власти Горнозаводского городского округа Пермского края намерены продать недостроенное здание санэпидстанции (СЭС), расположенное на улице Кирова. О поиске лиц, заинтересованных в покупке объекта, мэрия объявила на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Ранее здание попало в официальный перечень объектов, которые представляют угрозу для несовершеннолетних. «Администрация Горнозаводского округа проводит мониторинг заинтересованности физических и юридических лиц в приобретении в собственность объекта незавершенного строительства по адресу: г. Горнозаводск, ул. Кирова, 74 (здание СЭС)», — говорится в объявлении, размещенном в соцсети. Уточняется, что к продаже предлагается здание площадью 253,2 квадратных метра и земельный участок площадью 4552 квадратных метра. URA.RU писало также, что в Перми выставили на торги здание бывшего хлебозавода, которое является памятником архитектуры. В городской администрации поясняли, что основной задачей приватизации муниципального имущества является его реставрация.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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