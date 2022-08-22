Власти в Пермском крае решили избавиться от опасного здания

23 августа 2022 в 15:46 Размер текста - 17 +

Власти ищут заинтересованных в покупке недостроенного здания Фото: Сергей Леонов © URA.RU Власти Горнозаводского городского округа Пермского края намерены продать недостроенное здание санэпидстанции (СЭС), расположенное на улице Кирова. О поиске лиц, заинтересованных в покупке объекта, мэрия объявила на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Ранее здание попало в официальный перечень объектов, которые представляют угрозу для несовершеннолетних. «Администрация Горнозаводского округа проводит мониторинг заинтересованности физических и юридических лиц в приобретении в собственность объекта незавершенного строительства по адресу: г. Горнозаводск, ул. Кирова, 74 (здание СЭС)», — говорится в объявлении, размещенном в соцсети. Уточняется, что к продаже предлагается здание площадью 253,2 квадратных метра и земельный участок площадью 4552 квадратных метра. URA.RU писало также, что в Перми выставили на торги здание бывшего хлебозавода, которое является памятником архитектуры. В городской администрации поясняли, что основной задачей приватизации муниципального имущества является его реставрация.

Власти Горнозаводского городского округа Пермского края намерены продать недостроенное здание санэпидстанции (СЭС), расположенное на улице Кирова. О поиске лиц, заинтересованных в покупке объекта, мэрия объявила на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Ранее здание попало в официальный перечень объектов, которые представляют угрозу для несовершеннолетних. «Администрация Горнозаводского округа проводит мониторинг заинтересованности физических и юридических лиц в приобретении в собственность объекта незавершенного строительства по адресу: г. Горнозаводск, ул. Кирова, 74 (здание СЭС)», — говорится в объявлении, размещенном в соцсети. Уточняется, что к продаже предлагается здание площадью 253,2 квадратных метра и земельный участок площадью 4552 квадратных метра. URA.RU писало также, что в Перми выставили на торги здание бывшего хлебозавода, которое является памятником архитектуры. В городской администрации поясняли, что основной задачей приватизации муниципального имущества является его реставрация.