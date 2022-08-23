Жители Пермского края стали реже усыновлять детей

ЗАГС фиксирует снижение количества усыновленных и удочеренных детей Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Жители Пермского края стали реже усыновлять и удочерять детей. Информация приводится на сайте краевого комитета ЗАГС. В приведенном за 2021-22 годы сравнительном анализе указано, что количество усыновлений (удочерений) снизилось на 11%.

Всего в Пермском крае за семь месяцев текущего года новую семью обрело 106 детей (в 2021 году — 119 детей). В Перми лидером по количеству усыновлений (удочерений) стал Дзержинский район (10 детей). Среди территорий края по этому показателю лидирует Краснокамский городской округ (9 усыновленных).

Ранее краевой ЗАГС раскрыл данные по количеству родившихся и умерших в Прикамье за 2022 год. Согласно приведенным данным, за полгода в регионе появилось на свет 11 566 человек, а умерло — 18 496.