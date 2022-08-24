На челябинском озере разгорелся конфликт вокруг курорта

В прибрежном челябинском курорте разыгрались судебные споры Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Федерация профсоюзов Челябинской области оказалась втянутой в судебный конфликт вокруг санатория «Кисегач» на одноименном озере. Очередное заседание назначено на 11 октября. Как следует из картотеки Арбитражного суда региона, у профсоюзов требуют более 36 миллионов рублей за один из корпусов курорта.

«ООО „Инвестиционная компания ‚Уральская здравница‘“ (Чебаркуль) 27.07.2020 обратилось в Арбитражный суд Челябинской области с исковым заявлением о взыскании 36 765 739 рублей 08 копеек. В ходе судебного разбирательства заявлено о назначении судебной экспертизы», — говорится в определении суда.

Как следует из данных суда, в декабре 1995 года инвесткомпания арендовала четвертый корпус санатория площадью почти 1939 кв. метров. В 2016 году арендатор потратил на ремонт недвижимости денежные средства. Подрядчиком по капремонту выступила компания «Форвард» Татьяны Сорокун, добивавшейся оплаты работ через суд. Теперь стороны спорят, что считать неотделимыми улучшениями имущества, которые при его возвращении собственнику остаются без компенсации арендатору. Ответа ждут от судебных экспертов.

Курорт не раз становился предметом судебных споров. Бывшая советская собственность на Кисегаче поделена между ООО «Санаторий „Кисегач“ Ивана Сорокуна, сына бывшего главврача курорта, и профсоюзами — России и Челябинской области. Профсоюзы вынуждены были судиться с „Санаторием ‚Кисегач‘ в попытке вернуть недвижимость, которую тот взял в аренду и сделал своей. Также профсоюзы через суд доказали, что активы не являются федеральной собственностью, а принадлежат им. Сорокуны с этим не согласны.

Чтобы узнать о позиции и доводах Федерации профсоюзов Челябинской области в суде, URA.RU обратилось к ним с официальным запросом. На момент публикации материала ответ получен не был.