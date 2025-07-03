Челябинский губернатор Текслер рассказал о реабилитации бойцов СВО

В Челябинской области работает сеть центров реабилитации участников спецоперации
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В регионе работает сеть реабилитационных центров для бойцов СВО
В регионе работает сеть реабилитационных центров для бойцов СВО Фото:

В Челябинской области работает сеть медучреждений, где проводят реабилитацию бойцам СВО. Об этом сообщил глава региона Алексей Текслер.

"В регионе работает Единый центр поддержки и реабилитации участников спецоперации вместе с филиалом фонда «Защитники Отечества». Развернута сеть медицинских учреждений, предоставляющих комплексные реабилитационные услуги", — отметил Текслер. Речь идет не только о лечении, но и о восстановлении здоровья, адаптации в социуме и улучшении качества жизни.

В рамках медицинской реабилитации предоставляются занятия лечебной физкультурой, консультации профильных специалистов, а также реализуются специализированные программы адаптации для участников СВО. Помимо этого, предусмотрено право на бесплатное зубопротезирование и бесплатное обеспечение лекарствами, что играет существенную роль в процессе комплексного восстановления.

Кроме медицинской поддержки, оказывается помощь в решении различных жизненных вопросов. В Едином центре участники могут получить бесплатные юридические и психологические консультации, воспользоваться прокатом технических средств реабилитации, получить содействие при трудоустройстве, воспользоваться услугами МФЦ, а также пройти обучение компьютерной грамотности и основам информационной безопасности. Дополнительно оказывается помощь в покупке автомобилей с ручным управлением и организации обучения вождению.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинской области работает сеть медучреждений, где проводят реабилитацию бойцам СВО. Об этом сообщил глава региона Алексей Текслер. "В регионе работает Единый центр поддержки и реабилитации участников спецоперации вместе с филиалом фонда «Защитники Отечества». Развернута сеть медицинских учреждений, предоставляющих комплексные реабилитационные услуги", — отметил Текслер. Речь идет не только о лечении, но и о восстановлении здоровья, адаптации в социуме и улучшении качества жизни. В рамках медицинской реабилитации предоставляются занятия лечебной физкультурой, консультации профильных специалистов, а также реализуются специализированные программы адаптации для участников СВО. Помимо этого, предусмотрено право на бесплатное зубопротезирование и бесплатное обеспечение лекарствами, что играет существенную роль в процессе комплексного восстановления. Кроме медицинской поддержки, оказывается помощь в решении различных жизненных вопросов. В Едином центре участники могут получить бесплатные юридические и психологические консультации, воспользоваться прокатом технических средств реабилитации, получить содействие при трудоустройстве, воспользоваться услугами МФЦ, а также пройти обучение компьютерной грамотности и основам информационной безопасности. Дополнительно оказывается помощь в покупке автомобилей с ручным управлением и организации обучения вождению.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...