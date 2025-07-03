Челябинский губернатор Текслер рассказал о реабилитации бойцов СВО

В Челябинской области работает сеть медучреждений, где проводят реабилитацию бойцам СВО. Об этом сообщил глава региона Алексей Текслер.
"В регионе работает Единый центр поддержки и реабилитации участников спецоперации вместе с филиалом фонда «Защитники Отечества». Развернута сеть медицинских учреждений, предоставляющих комплексные реабилитационные услуги", — отметил Текслер. Речь идет не только о лечении, но и о восстановлении здоровья, адаптации в социуме и улучшении качества жизни.
В рамках медицинской реабилитации предоставляются занятия лечебной физкультурой, консультации профильных специалистов, а также реализуются специализированные программы адаптации для участников СВО. Помимо этого, предусмотрено право на бесплатное зубопротезирование и бесплатное обеспечение лекарствами, что играет существенную роль в процессе комплексного восстановления.
Кроме медицинской поддержки, оказывается помощь в решении различных жизненных вопросов. В Едином центре участники могут получить бесплатные юридические и психологические консультации, воспользоваться прокатом технических средств реабилитации, получить содействие при трудоустройстве, воспользоваться услугами МФЦ, а также пройти обучение компьютерной грамотности и основам информационной безопасности. Дополнительно оказывается помощь в покупке автомобилей с ручным управлением и организации обучения вождению.
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