Мать пермского министра ушла с важного поста

Лариса Носкова возглавляла капеллу больше 37 лет Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Перми меняется руководство хоровой капеллы мальчиков. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. Мать министра агропромышленного комплекса Павла Носкова Лариса Носкова, возглавлявшая школу с 1985 года переходит на пост заместителя директора. А пост руководителя займет хормейстер Дмитрий Батин.

«С 29 августа Дмитрий Батин станет директором Пермской хоровой капеллы мальчиков. Дмитрий Анатольевич с 2013 года занимает пост художественного руководителя учреждения», — говорится в сообщении. О том, что Лариса Носкова является матерью министра, сообщает «Коммерсант-Прикамье».

На посту заместителя директора Лариса Носкова будет заниматься подготовкой к 60-летию капеллы, которое состоится в следующем году. Дмитрий Батин ранее работал хормейстером и главным хормейстером Пермского театра оперы и балета. Он является членом Союза композиторов и Союза театральных деятелей РФ.

Ранее URA.RU сообщало о том, что на концертах хоровой капеллы мальчики падали в обморок. Дирижером тогда якобы был именно Дмитрий Батин.