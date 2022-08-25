25 августа 2022

Мать пермского министра ушла с важного поста

© Служба новостей «URA.RU»
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Секретарь Свердловского отделения партии «Единая Россия» Виктор Шептий подает документы на участие в праймериз. Екатеринбург, ручка, чиновница, запись, документы, заполнение бланков, секретарь, бизнесвумен, шариковая ручка
Лариса Носкова возглавляла капеллу больше 37 лет Фото:

В Перми меняется руководство хоровой капеллы мальчиков. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. Мать министра агропромышленного комплекса Павла Носкова Лариса Носкова, возглавлявшая школу с 1985 года переходит на пост заместителя директора. А пост руководителя займет хормейстер Дмитрий Батин.

«С 29 августа Дмитрий Батин станет директором Пермской хоровой капеллы мальчиков. Дмитрий Анатольевич с 2013 года занимает пост художественного руководителя учреждения», — говорится в сообщении. О том, что Лариса Носкова является матерью министра, сообщает «Коммерсант-Прикамье».

На посту заместителя директора Лариса Носкова будет заниматься подготовкой к 60-летию капеллы, которое состоится в следующем году. Дмитрий Батин ранее работал хормейстером и главным хормейстером Пермского театра оперы и балета. Он является членом Союза композиторов и Союза театральных деятелей РФ.

Ранее URA.RU сообщало о том, что на концертах хоровой капеллы мальчики падали в обморок. Дирижером тогда якобы был именно Дмитрий Батин.

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В Перми меняется руководство хоровой капеллы мальчиков. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. Мать министра агропромышленного комплекса Павла Носкова Лариса Носкова, возглавлявшая школу с 1985 года переходит на пост заместителя директора. А пост руководителя займет хормейстер Дмитрий Батин. «С 29 августа Дмитрий Батин станет директором Пермской хоровой капеллы мальчиков. Дмитрий Анатольевич с 2013 года занимает пост художественного руководителя учреждения», — говорится в сообщении. О том, что Лариса Носкова является матерью министра, сообщает «Коммерсант-Прикамье». На посту заместителя директора Лариса Носкова будет заниматься подготовкой к 60-летию капеллы, которое состоится в следующем году. Дмитрий Батин ранее работал хормейстером и главным хормейстером Пермского театра оперы и балета. Он является членом Союза композиторов и Союза театральных деятелей РФ. Ранее URA.RU сообщало о том, что на концертах хоровой капеллы мальчики падали в обморок. Дирижером тогда якобы был именно Дмитрий Батин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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