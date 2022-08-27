27 августа 2022

Куйвашев ищет деньги на обустройство парка в свердловском городе

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Встреча губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева с молодыми промышленниками на территории предприятия ЕВРАЗ в Нижнем Тагиле. Свердловская область , куйвашев евгений
Евгений Куйвашев финансово поможет обустроить городской парк в Новоуральске Фото:

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев во время своего визита в Новоуральск пообещал финансово помочь с обустройством городского парка культуры и отдыха. Об этом свердловский губернатор рассказал в своем официальном telegram-канале.

«До сих пор под впечатлением от союза горожан из Новоуральска. Они мечтают восстановить бывший городской парк культуры и отдыха. Для них это важное место с детства. Я их начал спрашивать, чем помочь. А они говорят: „Мы хотим сами, своими руками сделать так, чтобы людям было в этом парке хорошо и приятно“. Большие молодцы! Мы им поможем с концепцией, проектом, будем искать деньги», — рассказал Евгений Куйвашев.

Ранее URA.RU сообщало, что свердловский губернатор посетил фестиваль «Новоуральское долголетие», на котором рассказал о новых мерах поддержки пожилых свердловчан. Для пенсионеров появится система скидок в продуктовых, хозяйственных магазинах и программа путешествий по Уралу.

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев во время своего визита в Новоуральск пообещал финансово помочь с обустройством городского парка культуры и отдыха. Об этом свердловский губернатор рассказал в своем официальном telegram-канале. «До сих пор под впечатлением от союза горожан из Новоуральска. Они мечтают восстановить бывший городской парк культуры и отдыха. Для них это важное место с детства. Я их начал спрашивать, чем помочь. А они говорят: „Мы хотим сами, своими руками сделать так, чтобы людям было в этом парке хорошо и приятно“. Большие молодцы! Мы им поможем с концепцией, проектом, будем искать деньги», — рассказал Евгений Куйвашев. Ранее URA.RU сообщало, что свердловский губернатор посетил фестиваль «Новоуральское долголетие», на котором рассказал о новых мерах поддержки пожилых свердловчан. Для пенсионеров появится система скидок в продуктовых, хозяйственных магазинах и программа путешествий по Уралу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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