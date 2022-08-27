Куйвашев ищет деньги на обустройство парка в свердловском городе

28 августа 2022 в 23:35 Размер текста - 17 +

Евгений Куйвашев финансово поможет обустроить городской парк в Новоуральске Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев во время своего визита в Новоуральск пообещал финансово помочь с обустройством городского парка культуры и отдыха. Об этом свердловский губернатор рассказал в своем официальном telegram-канале. «До сих пор под впечатлением от союза горожан из Новоуральска. Они мечтают восстановить бывший городской парк культуры и отдыха. Для них это важное место с детства. Я их начал спрашивать, чем помочь. А они говорят: „Мы хотим сами, своими руками сделать так, чтобы людям было в этом парке хорошо и приятно“. Большие молодцы! Мы им поможем с концепцией, проектом, будем искать деньги», — рассказал Евгений Куйвашев. Ранее URA.RU сообщало, что свердловский губернатор посетил фестиваль «Новоуральское долголетие», на котором рассказал о новых мерах поддержки пожилых свердловчан. Для пенсионеров появится система скидок в продуктовых, хозяйственных магазинах и программа путешествий по Уралу.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев во время своего визита в Новоуральск пообещал финансово помочь с обустройством городского парка культуры и отдыха. Об этом свердловский губернатор рассказал в своем официальном telegram-канале. «До сих пор под впечатлением от союза горожан из Новоуральска. Они мечтают восстановить бывший городской парк культуры и отдыха. Для них это важное место с детства. Я их начал спрашивать, чем помочь. А они говорят: „Мы хотим сами, своими руками сделать так, чтобы людям было в этом парке хорошо и приятно“. Большие молодцы! Мы им поможем с концепцией, проектом, будем искать деньги», — рассказал Евгений Куйвашев. Ранее URA.RU сообщало, что свердловский губернатор посетил фестиваль «Новоуральское долголетие», на котором рассказал о новых мерах поддержки пожилых свердловчан. Для пенсионеров появится система скидок в продуктовых, хозяйственных магазинах и программа путешествий по Уралу.