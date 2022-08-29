Бури, грозы и 40-градусная жара придут в Челябинскую область. Скрин

30 августа 2022 в 14:48 Размер текста - 17 +

Сентябрь в Челябинской области начнется с удушающей жары Фото: Илья Московец © URA.RU Шквальный ветер принесет в Челябинскую область дожди и грозы. При этом дневные температуры с 31 августа и в первые дни сентября приблизятся к 40-градусной отметке, сообщили URA.RU в региональном ЦГМС. «В ночь на 31 августа в Челябинской области ожидаются дожди и грозы, которые продолжатся также 1 и 2 сентября. Температура днем будет достигать 28-33 градусов, на юге региона поднимаясь до 36 градусов и выше. Ночи будут прохладнее — 16-17 градусов», — пояснили в челябинском гидрометцентре. Там также отметили, что порывы ветра 31 августа, 1 и 2 сентября будут достигать 15-18 метров в секунду. В самом Челябинске в ближайшие три дня синоптики прогнозируют жару в 32-34 градуса. Многие школы города отказались от проведения линеек в День знаний. По ночам столбик термометра будет опускаться до 14-16 градусов. При этом дождей в столице Южного Урала и ее окрестностях не предвидится. Скрин: сайт челябинского ЦГМС

Шквальный ветер принесет в Челябинскую область дожди и грозы. При этом дневные температуры с 31 августа и в первые дни сентября приблизятся к 40-градусной отметке, сообщили URA.RU в региональном ЦГМС. «В ночь на 31 августа в Челябинской области ожидаются дожди и грозы, которые продолжатся также 1 и 2 сентября. Температура днем будет достигать 28-33 градусов, на юге региона поднимаясь до 36 градусов и выше. Ночи будут прохладнее — 16-17 градусов», — пояснили в челябинском гидрометцентре. Там также отметили, что порывы ветра 31 августа, 1 и 2 сентября будут достигать 15-18 метров в секунду. В самом Челябинске в ближайшие три дня синоптики прогнозируют жару в 32-34 градуса. Многие школы города отказались от проведения линеек в День знаний. По ночам столбик термометра будет опускаться до 14-16 градусов. При этом дождей в столице Южного Урала и ее окрестностях не предвидится.