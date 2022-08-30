Из свердловской колонии попытался выйти главарь ОПГ с Кавказа

Члены ОПГ использовали доя ограблений пистолет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Криминальный авторитет Умар Окуев, организовавший вооруженную ОПГ, совершавшей налеты на автозаправки Ставропольского края, попросил выпустить его из свердловской колонии №26 и перевести его в другую ИК. Соответствующая информация размещена на сайте Свердловского областного суда.

«Окуев Умар Хаважиевич. [Рассматривается материал] об изменении вида исправительного учреждения, назначенного по приговору», — говорится на сайте суда.

Вопрос рассмотреть не удалось, и заседание перенесли на октябрь. Причина, побудившая Окуева сменить колонию, не раскрывается. По версии инсайдера URA.RU, бандит столкнулся с конфликтами с заключенными.

Окуеву в 2016 году вынесли приговор за создание ОПГ. Криминальный авторитет собрал банду в Ставропольском крае, попросив друга по фамилии Абдурахманов снабдить группировку оружием. Мужчина достал пистолет, передал его другим членам банды в кафе и в дальнейшем участвовал в руководстве ОПГ.

Окуев брал в напарники физически сильных, внушаемых и нуждающихся в деньгах. Вместе с напарниками он нападал на автозаправки, пункты приема металлолома и магазины Ставропольского края. Угрожая оружием, им удавалось забирать деньги и мобильные телефоны. Окуев лично участвовал в ограблениях, маскируясь капюшоном и солнцезащитными очками.

Полиция задержала его вместе с двумя подельниками. Однако ни сам Окуев, ни его подручный по фамилии Джанхотов не стали признавать вину полностью. Суд приговорил бандита к 11 годам и девяти месяцам колонии строгого режима. Такое учреждение нашли в Свердловской области — ИК-26.