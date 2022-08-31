31 августа 2022

Помощник президента РФ дал совет пермским школьникам

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит Владимира Мединского в Свердловский театр музыкальной комедии. Екатеринбург, портрет, мединский владимир
Владимир Мединский посоветовал пермским школьникам уделять больше внимания в учебе истории и русскому языку Фото:

Помощник президента РФ, экс-министра культуры Владимир Мединский обратился к пермским школьникам по просьбе восьмиклассника из Краснокамска (Пермский край) Эрнеста Черемных. Видеообращение размещено на странице школы №8 города Краснокамска в соцсети «ВКонтакте».

«Дорогие учителя и ученики школы №8 города Краснокамска, я от всего сердца поздравляю вас с Днем знаний. Мне написал в telegram-канале Эрнест Черемных, пригласил выступить. Начинается этот день с подъема флага у нас [в стране], с исполнения государственного гимна. Надеюсь, это станет хорошей, доброй традицией», — заявил Мединский.

Помощник президента РФ также посоветовал школьникам уделять в учебе больше внимания истории и русскому языку, так как именно эти предметы, отметил он, «формируют личность». По данным краевых властей, 1 сентября в школы региона пошли 337,7 тысяч учеников. С 1 сентября во всех российских школах будут еженедельно поднимать государственный флаг и петь гимн. Определять порядок новой процедуры общеобразовательные учреждения будут самостоятельно.

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Помощник президента РФ, экс-министра культуры Владимир Мединский обратился к пермским школьникам по просьбе восьмиклассника из Краснокамска (Пермский край) Эрнеста Черемных. Видеообращение размещено на странице школы №8 города Краснокамска в соцсети «ВКонтакте». «Дорогие учителя и ученики школы №8 города Краснокамска, я от всего сердца поздравляю вас с Днем знаний. Мне написал в telegram-канале Эрнест Черемных, пригласил выступить. Начинается этот день с подъема флага у нас [в стране], с исполнения государственного гимна. Надеюсь, это станет хорошей, доброй традицией», — заявил Мединский. Помощник президента РФ также посоветовал школьникам уделять в учебе больше внимания истории и русскому языку, так как именно эти предметы, отметил он, «формируют личность». По данным краевых властей, 1 сентября в школы региона пошли 337,7 тысяч учеников. С 1 сентября во всех российских школах будут еженедельно поднимать государственный флаг и петь гимн. Определять порядок новой процедуры общеобразовательные учреждения будут самостоятельно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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