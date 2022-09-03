Свердловчане поспорили из-за ученицы, пришедшей на 1 сентября в нижнем белье

Старшеклассница школы №92 пришла на 1 сентября в топе, юбке и на каблуках — такой образ взбудоражил людей Фото: Размик Закарян © URA.RU

Свердловчане поспорили из-за школьницы, пришедшей в топе, юбке и на каблуках на торжественную линейку, посвященную 1 сентября. Мнения людей разделились — одни считают, что в ее образе ничего плохого нет, другие винят родителей в плохом воспитании.

«Не надо осуждать, она просто хотела, чтобы на нее обратили внимание», — встала на защиту школьницы пенсионерка. «Решила пропиариться в интернете, но опустила себя ниже плинтуса», — считает другой пользователь.

«Моя подруга подобное вытворяла в старших классах. Сейчас она уважаемый адвокат. А вытворяла она подобное в 80-е годы. Так что все пройдет. Уверен, что из девушки получится хорошая мама и жена», — отмечает свердловчанка. «В образовании нужны форма, обучение и воспитание. Скорее всего родители девочки вообще ничего не контролируют. Толку от беседы будет мало», — думает пользователь.

Школьница из Екатеринбурга пришла на линейку, посвященную 1 сентября в топе — это вызвало волну негодований. Директор 92-й школы Максим Калинин сказал, что с ученицей после этого провели беседу. Ей объяснили, что в таком виде неподобающе приходить в школу.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге один из учеников пришел на торжественную линейку в женской одежде. По данным источника, этот ученик гимназии обманул учителей, сделав вид, что подчиняется требованиям педсостава.

Схожую бурную реакцию свердловчан вызвала Ксения, которая эпатировала участников велозаезда в честь Дня строителей в Екатеринбурге, придя на мероприятие в короткой юбке. В комментариях к новости жители Свердловской области поспорили, допустимо ли заниматься спортом в такой откровенной одежде. На что Ксения ответила взбудораженным свердловчанам, что на ней была спортивная форма, которую сшили специально к городскому конкурсу «Мисс велогород» еще несколько лет назад.

Скрин: сайт URA.RU

В таком наряде пришла школьница на линейку 1 сентября в школу №92 Фото: Е1