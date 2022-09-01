В Екатеринбурге школьница пришла на линейку в нижнем белье. Фото

В Екатеринбурге школьница пришла на торжественную линейку в лифчике, юбке и на каблуках

01 сентября 2022 в 22:48 Размер текста - 17 +

Екатеринбургская школьница пришла на торжественную линейку в лифчике Фото: Размик Закарян © URA.RU В Екатеринбурге старшеклассница школы №92 пришла в лифчике, юбке и на каблуках на торжественную линейку, посвященную 1 сентября. Об этом рассказал Директор школы Максим Калинин. «Мы поговорили с педагогом и детьми, завтра ученица придет вместе с родителями на встречу. Сегодня не стали праздник омрачать, но предварительную беседу уже провели. Завтра нам предстоит вместе с родителями девочки и социальным педагогом объяснить ей, что в таком виде неподобающе приходить в школу, тем более 1 сентября», — рассказал Калинин агентству Е1. Сама ученица не смогла объяснить, почему решила появиться на торжественной линейке в откровенном наряде. При этом раньше подобного поведения за старшеклассницей не замечали. «Никто просто не мог такого ожидать», — рассказал директор школы. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге один из учеников пришел на торжественную линейку в женской одежде. Также агентство рассказывало, что после инцидента депутат Госдумы РФ Виталий Милонов раскритиковал руководство школы. Фото: агентство Е1

В Екатеринбурге старшеклассница школы №92 пришла в лифчике, юбке и на каблуках на торжественную линейку, посвященную 1 сентября. Об этом рассказал Директор школы Максим Калинин. «Мы поговорили с педагогом и детьми, завтра ученица придет вместе с родителями на встречу. Сегодня не стали праздник омрачать, но предварительную беседу уже провели. Завтра нам предстоит вместе с родителями девочки и социальным педагогом объяснить ей, что в таком виде неподобающе приходить в школу, тем более 1 сентября», — рассказал Калинин агентству Е1. Сама ученица не смогла объяснить, почему решила появиться на торжественной линейке в откровенном наряде. При этом раньше подобного поведения за старшеклассницей не замечали. «Никто просто не мог такого ожидать», — рассказал директор школы. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге один из учеников пришел на торжественную линейку в женской одежде. Также агентство рассказывало, что после инцидента депутат Госдумы РФ Виталий Милонов раскритиковал руководство школы.