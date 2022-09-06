Пермячки получили больше миллиона рублей за нерожденных детей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт по теме Материнский капитал. Екатеринбург, сертификат, свидетельство о рождении, материнский капитал
Документы о рождении детей женщины получили на основе устных заявлений Фото:

Двум жительницам Перми удалось получить от государства выплаты на детей, которых у них нет. Как рассказали в прокуратуре Пермского края, женщины на основании устных заявлений получили в ЗАГСе свидетельства о рождении, после чего им выплатили положенные молодым матерям деньги.

«Две жительницы Перми обратились в Орджоникидзевский отдел управления записи актов гражданского состояния администрации Перми с заведомо ложными заявлениями о рождении ребенка, по результатам рассмотрения которых им выданы свидетельства о рождении детей. На основании полученных документов женщинам назначены единовременные выплаты при рождении ребенка, а также ежемесячные выплаты нуждающимся семьям в случае рождения в 2019-2022 третьего ребенка и последующих детей», — описывается схема на сайте прокуратуры.

Таким образом из бюджета РФ были похищены более 1,2 млн рублей. Факт вскрылся в ходе проверки надзорным ведомством реализации национального проекта «Демография». В итоге материалы направили в следственные органы, которые возбудили два уголовных дела о хищении. Максимальное наказание, которое грозит фигуранткам — лишение свободы на срок до шести лет. Ранее URA.RU рассказывало о целой группе мошенниц, которых ждет суд за махинации с материнским капиталом.

Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Большая П»

Двум жительницам Перми удалось получить от государства выплаты на детей, которых у них нет. Как рассказали в прокуратуре Пермского края, женщины на основании устных заявлений получили в ЗАГСе свидетельства о рождении, после чего им выплатили положенные молодым матерям деньги. «Две жительницы Перми обратились в Орджоникидзевский отдел управления записи актов гражданского состояния администрации Перми с заведомо ложными заявлениями о рождении ребенка, по результатам рассмотрения которых им выданы свидетельства о рождении детей. На основании полученных документов женщинам назначены единовременные выплаты при рождении ребенка, а также ежемесячные выплаты нуждающимся семьям в случае рождения в 2019-2022 третьего ребенка и последующих детей», — описывается схема на сайте прокуратуры. Таким образом из бюджета РФ были похищены более 1,2 млн рублей. Факт вскрылся в ходе проверки надзорным ведомством реализации национального проекта «Демография». В итоге материалы направили в следственные органы, которые возбудили два уголовных дела о хищении. Максимальное наказание, которое грозит фигуранткам — лишение свободы на срок до шести лет. Ранее URA.RU рассказывало о целой группе мошенниц, которых ждет суд за махинации с материнским капиталом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...