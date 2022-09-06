Пермячки получили больше миллиона рублей за нерожденных детей

Документы о рождении детей женщины получили на основе устных заявлений Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Двум жительницам Перми удалось получить от государства выплаты на детей, которых у них нет. Как рассказали в прокуратуре Пермского края, женщины на основании устных заявлений получили в ЗАГСе свидетельства о рождении, после чего им выплатили положенные молодым матерям деньги.

«Две жительницы Перми обратились в Орджоникидзевский отдел управления записи актов гражданского состояния администрации Перми с заведомо ложными заявлениями о рождении ребенка, по результатам рассмотрения которых им выданы свидетельства о рождении детей. На основании полученных документов женщинам назначены единовременные выплаты при рождении ребенка, а также ежемесячные выплаты нуждающимся семьям в случае рождения в 2019-2022 третьего ребенка и последующих детей», — описывается схема на сайте прокуратуры.

Таким образом из бюджета РФ были похищены более 1,2 млн рублей. Факт вскрылся в ходе проверки надзорным ведомством реализации национального проекта «Демография». В итоге материалы направили в следственные органы, которые возбудили два уголовных дела о хищении. Максимальное наказание, которое грозит фигуранткам — лишение свободы на срок до шести лет. Ранее URA.RU рассказывало о целой группе мошенниц, которых ждет суд за махинации с материнским капиталом.