ХМАО станет главным северным регионом мира

ХМАО выдвинули на председательство организации северных регионов «Северный Форум»

06 сентября 2022 в 22:25 Размер текста - 17 +

Округ выдвинули на председательство форума северных регионов. Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Ханты-Мансийский автономный округ станет председателем международной организации регионов «Северный Форум». Соответствующая заявка была выдвинута в рамках VII Восточного экономического форума (ВЭФ). Об этом сообщается в Telegram-канале департамента связей региона. «Председательство Лапландии завершается в апреле 2023 года. Заявки о готовности возглавить организацию поступили от Якутии и Югры. По итогам проведенных консультаций была выдвинута заявка автономного округа», — уточняется в канале депсвязи со ссылкой на исполнительного директора «Северного форума» Владимира Васильева. Ранее URA.RU рассказывало, что губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова улетит во Владивосток ради участия в VII Восточном экономическом форуме (ВЭФ), где подпишет ряд соглашений. Кроме того, глава Югры встретится с президентом России Владимиром Путиным на пленарном заседании.

Ханты-Мансийский автономный округ станет председателем международной организации регионов «Северный Форум». Соответствующая заявка была выдвинута в рамках VII Восточного экономического форума (ВЭФ). Об этом сообщается в Telegram-канале департамента связей региона. «Председательство Лапландии завершается в апреле 2023 года. Заявки о готовности возглавить организацию поступили от Якутии и Югры. По итогам проведенных консультаций была выдвинута заявка автономного округа», — уточняется в канале депсвязи со ссылкой на исполнительного директора «Северного форума» Владимира Васильева. Ранее URA.RU рассказывало, что губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова улетит во Владивосток ради участия в VII Восточном экономическом форуме (ВЭФ), где подпишет ряд соглашений. Кроме того, глава Югры встретится с президентом России Владимиром Путиным на пленарном заседании.