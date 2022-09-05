ХМАО станет главным северным регионом мира

Ханты-Мансийский автономный округ станет председателем международной организации регионов «Северный Форум». Соответствующая заявка была выдвинута в рамках VII Восточного экономического форума (ВЭФ). Об этом сообщается в Telegram-канале департамента связей региона.
«Председательство Лапландии завершается в апреле 2023 года. Заявки о готовности возглавить организацию поступили от Якутии и Югры. По итогам проведенных консультаций была выдвинута заявка автономного округа», — уточняется в канале депсвязи со ссылкой на исполнительного директора «Северного форума» Владимира Васильева.
Ранее URA.RU рассказывало, что губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова улетит во Владивосток ради участия в VII Восточном экономическом форуме (ВЭФ), где подпишет ряд соглашений. Кроме того, глава Югры встретится с президентом России Владимиром Путиным на пленарном заседании.
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