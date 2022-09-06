Глава администрации Наталья Котова посадила туи
Мэр Челябинска Наталья Котова 7 октября приняла участие в озеленении сквера возле Публичной библиотеки. Котова взяла в руки лопату и посадила тую, передает корреспондент URA.RU.
«Ко Дню города в Литературном сквере появились новые деревья и саженцы. Это туи и пузыреплодники. Провели инвентаризацию и в Челябинске до середины осени на месте всех засохших саженцев высадим новые», — сообщила Котова.
В высадке саженцев также приняла участие руководитель союза женщин-предпринимателей региона Вера Соколова. Она обратила внимание, что все посаженные растения выращены в региональных питомниках и привычны к нашему климату.
Высадка саженцев проходила в рамках акции «Цветущий город»
Мэр Котова поручила высаживать новые саженцы взамен не прижившихся деревьев по всему Челябинску
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