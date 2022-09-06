Мэр Челябинска взяла в руки лопату. Фото, видео

Мэр Челябинска Котова занялась озеленением города и посадила дерево

07 сентября 2022 в 15:08 Размер текста - 17 +

Глава администрации Наталья Котова посадила туи Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Мэр Челябинска Наталья Котова 7 октября приняла участие в озеленении сквера возле Публичной библиотеки. Котова взяла в руки лопату и посадила тую, передает корреспондент URA.RU. «Ко Дню города в Литературном сквере появились новые деревья и саженцы. Это туи и пузыреплодники. Провели инвентаризацию и в Челябинске до середины осени на месте всех засохших саженцев высадим новые», — сообщила Котова. В высадке саженцев также приняла участие руководитель союза женщин-предпринимателей региона Вера Соколова. Она обратила внимание, что все посаженные растения выращены в региональных питомниках и привычны к нашему климату. Высадка саженцев проходила в рамках акции «Цветущий город» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Мэр Котова поручила высаживать новые саженцы взамен не прижившихся деревьев по всему Челябинску Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мэр Челябинска Наталья Котова 7 октября приняла участие в озеленении сквера возле Публичной библиотеки. Котова взяла в руки лопату и посадила тую, передает корреспондент URA.RU. «Ко Дню города в Литературном сквере появились новые деревья и саженцы. Это туи и пузыреплодники. Провели инвентаризацию и в Челябинске до середины осени на месте всех засохших саженцев высадим новые», — сообщила Котова. В высадке саженцев также приняла участие руководитель союза женщин-предпринимателей региона Вера Соколова. Она обратила внимание, что все посаженные растения выращены в региональных питомниках и привычны к нашему климату.