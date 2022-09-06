06 сентября 2022

Мэр Челябинска взяла в руки лопату. Фото, видео

Мэр Челябинска Котова занялась озеленением города и посадила дерево
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Наталья Котова на высадке кустарников и деревьев. Челябинск , котова наталья
Глава администрации Наталья Котова посадила туи Фото:

Мэр Челябинска Наталья Котова 7 октября приняла участие в озеленении сквера возле Публичной библиотеки. Котова взяла в руки лопату и посадила тую, передает корреспондент URA.RU.

«Ко Дню города в Литературном сквере появились новые деревья и саженцы. Это туи и пузыреплодники. Провели инвентаризацию и в Челябинске до середины осени на месте всех засохших саженцев высадим новые», — сообщила Котова.

В высадке саженцев также приняла участие руководитель союза женщин-предпринимателей региона Вера Соколова. Она обратила внимание, что все посаженные растения выращены в региональных питомниках и привычны к нашему климату.

Наталья Котова на высадке кустарников и деревьев. Челябинск
Высадка саженцев проходила в рамках акции «Цветущий город»
Фото:
Наталья Котова на высадке кустарников и деревьев. Челябинск
Мэр Котова поручила высаживать новые саженцы взамен не прижившихся деревьев по всему Челябинску
Фото:

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Мэр Челябинска Наталья Котова 7 октября приняла участие в озеленении сквера возле Публичной библиотеки. Котова взяла в руки лопату и посадила тую, передает корреспондент URA.RU. «Ко Дню города в Литературном сквере появились новые деревья и саженцы. Это туи и пузыреплодники. Провели инвентаризацию и в Челябинске до середины осени на месте всех засохших саженцев высадим новые», — сообщила Котова. В высадке саженцев также приняла участие руководитель союза женщин-предпринимателей региона Вера Соколова. Она обратила внимание, что все посаженные растения выращены в региональных питомниках и привычны к нашему климату.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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