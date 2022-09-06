В ЖК «Арсенал» пермяк портит машины на парковке. Фото

В ЖК "Арсенал"пермяк портит машины на парковке. Фото

07 сентября 2022 в 15:42 Размер текста - 17 +

В Перми неизвестный раскидал мусор на машины своих соседей Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Жильцы ЖК «Арсенал» в Перми возмущены соседом, который закидал их машины, припаркованные у дома бытовым мусором. Фотографии авто пермяки выложили в соцсеть «ВКонтакте». «Борец с неправильной парковкой?», — написал автор поста, опубликовавший фотографии. В обсуждениях под фотографиями пермяки начали спорить по какой причине мусор оказался на машинах и каким образом хулиган выбирал авто. «Мне довелось увидеть в 5 утра (примерно) с балкона, как мужчина хаотично раскидывал мусор по машинам, мне показалось, что логический выбор он совсем не делал, раскидывая мусор по машинам», — написала одна из жительниц жилого комплекса в комментариях. Личность пермяка, который по какой-то причине решил таким образом отомстить соседям осталась неизвестной, в полицию автовладельцы обращаться не стали, решив разобраться с обидчиком самостоятельно. Утром жители ЖК «Арсенал» обнаружили мусор на своих машинах Новости ЖК Арсенал/Пермь/vk.com Мусор, который выкинули на машины утром стал разлетаться по двору Новости ЖК Арсенал/Пермь/vk.com

Жильцы ЖК «Арсенал» в Перми возмущены соседом, который закидал их машины, припаркованные у дома бытовым мусором. Фотографии авто пермяки выложили в соцсеть «ВКонтакте». «Борец с неправильной парковкой?», — написал автор поста, опубликовавший фотографии. В обсуждениях под фотографиями пермяки начали спорить по какой причине мусор оказался на машинах и каким образом хулиган выбирал авто. «Мне довелось увидеть в 5 утра (примерно) с балкона, как мужчина хаотично раскидывал мусор по машинам, мне показалось, что логический выбор он совсем не делал, раскидывая мусор по машинам», — написала одна из жительниц жилого комплекса в комментариях. Личность пермяка, который по какой-то причине решил таким образом отомстить соседям осталась неизвестной, в полицию автовладельцы обращаться не стали, решив разобраться с обидчиком самостоятельно.