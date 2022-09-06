В Сургуте чиновники разработали методичку, чтобы забрать у льготников деньги

Чиновники хотят, чтобы льгота от государства уходила сразу коммунальщикам, в обход людей Фото: Анна Майорова © URA.RU

Сургутские чиновники разработали методичку для «правильного» голосования в опросе на Госуслугах о способе получения льгот на оплату коммуналки. Если чиновники добьются желаемого, то деньги нуждающихся будут уходить сразу на счета коммунальщиков. Об этом URA.RU рассказал источник из числа сургутских чиновников, предоставив копию внутреннего документа мэрии.

«Просим обеспечить организацию прохождения данного опроса работниками всех структурных подразделений администрации города, муниципальных предприятий и учреждений. При этом необходимо выбрать по второму и третьему вопросу соответственно ответы: „Путем направления денежных средств в счет оплаты жилищно-коммунальных услуг напрямую компаниям взимающим плату за услуги ЖКХ“ и „Да, так как снизит риски образования у граждан задолженности за жилищно-коммунальные услуги“», — говорится в документе.

Сейчас льготники оформляют компенсацию затрат на коммунальные услуги на работе или в МФЦ и получают деньги лично. Практика показывает, что далеко не всегда эти деньги доходят до коммунальщиков. Власти же Сургута пытаются добиться, чтобы льготы от государства на оплату коммуналки получали не льготники напрямую, а организации, взимающие плату за ЖКУ. По задумке авторов методички с правильными ответами, это снизит риски появления финансовых проблем у жителей.

«Это позволит повысить уровень социальной защищенности граждан в автономном округе, так как ежемесячная сумма оплаты за ЖКУ для граждан, получающих меры социальной поддержки на оплату ЖКУ, будет уменьшена на размер получаемых средств. Соответственно, снизятся риски образования у граждан задолженности за ЖКУ, а также взыскания с граждан задолженности в судебном порядке», — говорится в документе.

В департаменте массовых коммуникаций администрации Сургута заявили, что письмо носит рекомендательный характер. «При этом нет каких-либо требований об отчетности или обязательности прохождении опроса. По сути, опрос можно пройти, а можно и не проходить», — сообщили журналисту URA.RU в мэрии.

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