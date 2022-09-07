В Екатеринбурге загорелась квартира в многоэтажке. Фото

В Екатеринбурге загорелась квартира в многоэтажке

08 сентября 2022 в 03:35 Размер текста - 17 +

Пожар произошел на улице Рощинская, 28 в Екатеринбурге Фото: ИА «Ночные новости» В Екатеринбурге загорелась квартира на 21 этаже на улице Рощинская, 28. Об этом рассказал очевидец корреспонденту URA.RU. «В квартире коротнул электросчетчик, мужчина просил помощи с балкона 21 этажа, его входную дверь заклинило. Спасатели вытащили мужчину из квартиры и с отравлением угарным газом доставили в больницу», — рассказал очевидец. По его предположению, мужчина был в алкогольном опьянении. Спасатели эвакуировали из дома 30 человек, из них пять — дети. В тушении участвовало девять пожарных машин и 20 спасателей. Корреспондент URA.RU отправил запрос в ГУ МЧС России по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге ночью загорелась квартира в многоэтажном доме. В результате пожара погиб мужчина. Фото: ИА «Ночные Новости Фото: ИА «Ночные Новости Фото: ИА «Ночные Новости Фото: ИА «Ночные Новости

В Екатеринбурге загорелась квартира на 21 этаже на улице Рощинская, 28. Об этом рассказал очевидец корреспонденту URA.RU. «В квартире коротнул электросчетчик, мужчина просил помощи с балкона 21 этажа, его входную дверь заклинило. Спасатели вытащили мужчину из квартиры и с отравлением угарным газом доставили в больницу», — рассказал очевидец. По его предположению, мужчина был в алкогольном опьянении. Спасатели эвакуировали из дома 30 человек, из них пять — дети. В тушении участвовало девять пожарных машин и 20 спасателей. Корреспондент URA.RU отправил запрос в ГУ МЧС России по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге ночью загорелась квартира в многоэтажном доме. В результате пожара погиб мужчина.