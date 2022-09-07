07 сентября 2022

В Екатеринбурге загорелась квартира в многоэтажке. Фото

В Екатеринбурге загорелась квартира в многоэтажке
© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар произошел на улице Рощинская, 28 в Екатеринбурге Фото:

В Екатеринбурге загорелась квартира на 21 этаже на улице Рощинская, 28. Об этом рассказал очевидец корреспонденту URA.RU.

«В квартире коротнул электросчетчик, мужчина просил помощи с балкона 21 этажа, его входную дверь заклинило. Спасатели вытащили мужчину из квартиры и с отравлением угарным газом доставили в больницу», — рассказал очевидец. По его предположению, мужчина был в алкогольном опьянении.

Спасатели эвакуировали из дома 30 человек, из них пять — дети. В тушении участвовало девять пожарных машин и 20 спасателей. Корреспондент URA.RU отправил запрос в ГУ МЧС России по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге ночью загорелась квартира в многоэтажном доме. В результате пожара погиб мужчина.

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В Екатеринбурге загорелась квартира на 21 этаже на улице Рощинская, 28. Об этом рассказал очевидец корреспонденту URA.RU. «В квартире коротнул электросчетчик, мужчина просил помощи с балкона 21 этажа, его входную дверь заклинило. Спасатели вытащили мужчину из квартиры и с отравлением угарным газом доставили в больницу», — рассказал очевидец. По его предположению, мужчина был в алкогольном опьянении. Спасатели эвакуировали из дома 30 человек, из них пять — дети. В тушении участвовало девять пожарных машин и 20 спасателей. Корреспондент URA.RU отправил запрос в ГУ МЧС России по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге ночью загорелась квартира в многоэтажном доме. В результате пожара погиб мужчина.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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