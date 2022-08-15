В Екатеринбурге загорелась квартира на первом этаже многоэтажки Фото: ИА «Ночные новости»

В Екатеринбурге ночью загорелась квартира в многоэтажном доме на Асбестовском переулке, 5, в результате пожара погиб мужчина. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал очевидец.

«В четвертом часу утра загорелась квартира на первом этаже. До прибытия пожарных эвакуировалось 10 человек. По предварительным данным, пожар произошел из-за того, что мужчина курил в квартире. Пожарные долго не могли попасть внутрь, спасти мужчину не удалось», — рассказал очевидец.

Пожар произошел на площади шесть квадратных метро, в тушении принимало участие 10 спасателей. По предварительной информации пострадавшему мужчине было 60 лет.

Ранее URA.RU сообщало о пожаре в многоэтажке на перекрестке улиц Уральских Рабочих и Ильича. Там погиб один из жильцов.

Фото: ИА «Ночные новости»

Фото: ИА «Ночные новости»

Фото: ИА «Ночные новости»