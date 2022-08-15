15 августа 2022

В Екатеринбурге из-за пожара в многоэтажке погиб мужчина. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В Екатеринбурге загорелась квартира на первом этаже многоэтажки Фото:

В Екатеринбурге ночью загорелась квартира в многоэтажном доме на Асбестовском переулке, 5, в результате пожара погиб мужчина. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал очевидец.

«В четвертом часу утра загорелась квартира на первом этаже. До прибытия пожарных эвакуировалось 10 человек. По предварительным данным, пожар произошел из-за того, что мужчина курил в квартире. Пожарные долго не могли попасть внутрь, спасти мужчину не удалось», — рассказал очевидец.

Пожар произошел на площади шесть квадратных метро, в тушении принимало участие 10 спасателей. По предварительной информации пострадавшему мужчине было 60 лет.

Ранее URA.RU сообщало о пожаре в многоэтажке на перекрестке улиц Уральских Рабочих и Ильича. Там погиб один из жильцов.

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В Екатеринбурге ночью загорелась квартира в многоэтажном доме на Асбестовском переулке, 5, в результате пожара погиб мужчина. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал очевидец. «В четвертом часу утра загорелась квартира на первом этаже. До прибытия пожарных эвакуировалось 10 человек. По предварительным данным, пожар произошел из-за того, что мужчина курил в квартире. Пожарные долго не могли попасть внутрь, спасти мужчину не удалось», — рассказал очевидец. Пожар произошел на площади шесть квадратных метро, в тушении принимало участие 10 спасателей. По предварительной информации пострадавшему мужчине было 60 лет. Ранее URA.RU сообщало о пожаре в многоэтажке на перекрестке улиц Уральских Рабочих и Ильича. Там погиб один из жильцов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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