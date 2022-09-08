Bloomberg: США передали Украине самое точное оружие Excalibur

США передали Украине оружие с GPS-наведением, сообщают СМИ Фото: Таисия Воронцова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Пентагон впервые передал Украине самый точный из своих артиллерийских снарядов — Excalibur с GPS-наведением. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на ранее неопубликованные бюджетные документы армии США.

«Пентагон передал Украине свой самый точный артиллерийский снаряд Excalibur с GPS-наведением», — пишут авторы. По информации агентства, Минобороны США потратит 92 миллиона долларов из одобренных Конгрессом стредств «на закупку запасных боеприпасов M982 Excalibur, переданных Украине». Согласно бюджетным документам, каждый патрон стоит от 98 700 до 106 400 долларов в зависимости от закупаемого количества.

В публикации отмечается, что предоставляемое ВСУ оружие способно поразить цель с точностью до семи футов (двух метров). Ранее боеприпасы Excalibur были изъяты из армейских запасов США в рамках шагов по сокращению расходов.

Страны Запада увеличили поставки военной помощи на Украину после начала российской спецоперации по освобождению территорий Донбасса. Телеканал Fox News сообщал, что президент США Джо Байден запросил у Конгресса новый пакет помощи на 11,7 миллиардов долларов, чтобы улучшить внутриполитический рейтинг перед президентскими выборами.