На кубке КВН, прошедшем в Екатеринбурге, юмористы сравнили Ельцин Центр с алкомаркетом "Красное&Белое"

В Екатеринбурге 9 сентября состоялся кубок губернатора Свердловской области по КВН Владимир Жабриков © URA.RU

Кавээнщики сравнили екатеринбургский Ельцин Центр с алкомаркетом «Красное&Белое» на кубке губернатора Свердловской области по КВН, прошедшем 9 сентября в конгресс-холле «Екатеринбург-ЭКСПО». Об этом сообщает корреспондент URA.RU, присутствовавший на игре.

«Почему от вас пахнет алкоголем? Я просто был в Ельцин Центре. Хватит называть „Красное и Белое“ Ельцин Центром», — пошутили кавээнщики.

Помимо этого, юмористы шутили про екатеринбургскую певицу Клаву Коку (Клавдию Высокову) и неудачи футбольного клуба «Урал» в текущем сезоне МИР РПЛ 22/23. А также про свердловских заключенных и ГУФСИН. В частности, была затронута идея ГУФСИН о замене продукции шведской компании IKEA мебелью, собранной заключенными уральских колоний. Не остались без внимания и губернаторы.

На кубке собрались десять команд высшей и региональной лиг КВН. Свердловскую область в мероприятии представляли «Сборная «Сима-Ленд», «Салют, УГГУ», «ОтбояНет» и «Леон Киллер». Также в кубке приняли участие команды из Челябинской, Новосибирской и Московской областей. Спустя три часа непрерывного выступления Павел Креков объявил победителей этого сбора — кубок был вручен команде «Столик» из города Чулым (Новосибирская область). В составе жюри был заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.

Ранее URA.RU писало, что на мероприятии были замечены свердловские VIP. Но вопреки ожиданиям губернатор Евгений Куйвашев и глава Екатеринбурга Алексей Орлов мероприятие не посетили. Несмотря на это зал был полностью заполнен зрителями.