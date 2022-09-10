В региональном отделении ЛДПР в ХМАО разразился скандал из-за выборов

В региональном отделении ЛДПР в ХМАО разразился скандал из-за отсутствия наблюдателей на выборах

11 сентября 2022 в 19:31 Размер текста - 17 +

Партия ЛДПР не зарегистрировала в избиркоме ни одного своего наблюдателя на выборах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В ХМАО представитель ЛДПР Игорь Волков направил в центральный аппарат партии жалобу об отсутствии на избирательных участках в Сургутском районе наблюдателей от партии. Об этом URA.RU рассказал сам Волков. «Никто в избиркоме из наблюдателей от партии ЛДПР не заявлен и не зарегистрирован. Это мне подтвердили в территориальном избиркоме Сургутского района. Я с Чижовым [Председатель территориальной избирательной комиссии Сургутского района] разговаривал. Он объехал все избирательные участки и сказал, что нигде нет наблюдателей от ЛДПР. После этого я отправил в центральный комитет партии жалобу, где все изложил», — сообщил Волков. Между тем руководитель регионального отделения партии ЛДПР Артем Зайцев заверил журналиста URA.RU, что во всех муниципалитетах, где участвуют кандидаты от партии, есть наблюдатели. «Обязательно там, где наши кандидаты выдвинуты и зарегистрированы, так или иначе, мы наблюдаем за ходом голосования. Единственное только, что у нас наблюдают либо сами кандидаты, либо члены с правом решающего голоса, которые работают в комиссии избирательного участка и направлены от ЛДПР», — сообщил Зайцев. Председатель территориальной избирательной комиссии Сургутского района Андрей Чижов журналисту URA.RU сообщил, что на выборах нет ни одного зарегистрированного наблюдателя от ЛДПР, а за ходом выборов представители партии наблюдают иными способами. «Партия ЛДПР не подавала списки на регистрацию наблюдателей. Но, в принципе, с их стороны за выборами наблюдают, но не зарегистрированные наблюдатели, а члены избирательной комиссии с правом решающего голоса и кандидаты», — рассказал Чижов. Ранее URA.RU сообщало, что в Югорске (ХМАО) спикера думы обвинили в агитации за «Единую Россию» на выборах. Депутат думы Югорска Антон Пантин сообщил, что спикер городской думы Евгения Комисаренко в своем аккаунте в соцсети «ВКонтакте» разместила пост, где призывала избирателей прийти на выборы и обращала внимание на кандидатов от «Единой России». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В ХМАО представитель ЛДПР Игорь Волков направил в центральный аппарат партии жалобу об отсутствии на избирательных участках в Сургутском районе наблюдателей от партии. Об этом URA.RU рассказал сам Волков. «Никто в избиркоме из наблюдателей от партии ЛДПР не заявлен и не зарегистрирован. Это мне подтвердили в территориальном избиркоме Сургутского района. Я с Чижовым [Председатель территориальной избирательной комиссии Сургутского района] разговаривал. Он объехал все избирательные участки и сказал, что нигде нет наблюдателей от ЛДПР. После этого я отправил в центральный комитет партии жалобу, где все изложил», — сообщил Волков. Между тем руководитель регионального отделения партии ЛДПР Артем Зайцев заверил журналиста URA.RU, что во всех муниципалитетах, где участвуют кандидаты от партии, есть наблюдатели. «Обязательно там, где наши кандидаты выдвинуты и зарегистрированы, так или иначе, мы наблюдаем за ходом голосования. Единственное только, что у нас наблюдают либо сами кандидаты, либо члены с правом решающего голоса, которые работают в комиссии избирательного участка и направлены от ЛДПР», — сообщил Зайцев. Председатель территориальной избирательной комиссии Сургутского района Андрей Чижов журналисту URA.RU сообщил, что на выборах нет ни одного зарегистрированного наблюдателя от ЛДПР, а за ходом выборов представители партии наблюдают иными способами. «Партия ЛДПР не подавала списки на регистрацию наблюдателей. Но, в принципе, с их стороны за выборами наблюдают, но не зарегистрированные наблюдатели, а члены избирательной комиссии с правом решающего голоса и кандидаты», — рассказал Чижов. Ранее URA.RU сообщало, что в Югорске (ХМАО) спикера думы обвинили в агитации за «Единую Россию» на выборах. Депутат думы Югорска Антон Пантин сообщил, что спикер городской думы Евгения Комисаренко в своем аккаунте в соцсети «ВКонтакте» разместила пост, где призывала избирателей прийти на выборы и обращала внимание на кандидатов от «Единой России».