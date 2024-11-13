В ХМАО прокуратура наказала мэра за волокиту с ремонтом дома

Прокуратура выявила нарушения в деятельности администрации сельского поселения Перегребное в Октябрьском районе при рассмотрении обращений граждан. Один из жителей обратился к властям, чтобы отремонтировать окна в доме, но нужные работы не выполнили вовремя.
«Прокурором района в адрес главы поселения внесено представление, а также возбуждено производство по делу об административном правонарушении по статье 5.59 КоАП РФ (нарушение порядка рассмотрения обращений граждан)», — говорится на сайте окружной прокуратуры. В результате рассмотрения дела глава поселения был привлечен к ответственности в виде штрафа.
Ранее URA.RU рассказывало, что прокуратура в ХМАО начала проверку после нападения бездомных собак на 8-летнюю девочку в Белом Яре. В надзорном органе взяли на контроль расследование уголовного дела.
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