13 ноября 2024
12 ноября 2024

В ХМАО прокуратура наказала мэра за волокиту с ремонтом дома

Прокуратура оштрафовала главу поселка в Октябрьском районе
© Служба новостей «URA.RU»
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Главу поселка в ХМАО наказала прокуратура
Главу поселка в ХМАО наказала прокуратура Фото:

Прокуратура выявила нарушения в деятельности администрации сельского поселения Перегребное в Октябрьском районе при рассмотрении обращений граждан. Один из жителей обратился к властям, чтобы отремонтировать окна в доме, но нужные работы не выполнили вовремя.

«Прокурором района в адрес главы поселения внесено представление, а также возбуждено производство по делу об административном правонарушении по статье 5.59 КоАП РФ (нарушение порядка рассмотрения обращений граждан)», — говорится на сайте окружной прокуратуры. В результате рассмотрения дела глава поселения был привлечен к ответственности в виде штрафа.

Ранее URA.RU рассказывало, что прокуратура в ХМАО начала проверку после нападения бездомных собак на 8-летнюю девочку в Белом Яре. В надзорном органе взяли на контроль расследование уголовного дела.

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Прокуратура выявила нарушения в деятельности администрации сельского поселения Перегребное в Октябрьском районе при рассмотрении обращений граждан. Один из жителей обратился к властям, чтобы отремонтировать окна в доме, но нужные работы не выполнили вовремя. «Прокурором района в адрес главы поселения внесено представление, а также возбуждено производство по делу об административном правонарушении по статье 5.59 КоАП РФ (нарушение порядка рассмотрения обращений граждан)», — говорится на сайте окружной прокуратуры. В результате рассмотрения дела глава поселения был привлечен к ответственности в виде штрафа. Ранее URA.RU рассказывало, что прокуратура в ХМАО начала проверку после нападения бездомных собак на 8-летнюю девочку в Белом Яре. В надзорном органе взяли на контроль расследование уголовного дела.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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