Полицейские ХМАО спасли на трассе водителя из Свердловской области в мороз

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Полицейские помогли водителю, который заглох на трассе в Советском районе
Полицейские помогли водителю, который заглох на трассе в Советском районе Фото:

Дорожные полицейские спасли водителя из Свердловской области, который заглох в мороз на трассе в Советском районе. Силовики помогли сдвинуть машину с дороги и вызвали спецтехнику для эвакуации.

«Со слов мужчины, сотрудники полиции оперативно освободили проезжую часть дороги и вызвали спецтехнику для эвакуации его автомобиля», — говорится в telegram-канале полиции Югры. Водитель написал благодарственное письмо полицейским.

Ранее URA.RU рассказывало, что ХМАО ждут резкие перепады температуры. В регион придут тридцатиградусные морозы, однако к концу недели температура днем будет подниматься до нуля градусов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Дорожные полицейские спасли водителя из Свердловской области, который заглох в мороз на трассе в Советском районе. Силовики помогли сдвинуть машину с дороги и вызвали спецтехнику для эвакуации. «Со слов мужчины, сотрудники полиции оперативно освободили проезжую часть дороги и вызвали спецтехнику для эвакуации его автомобиля», — говорится в telegram-канале полиции Югры. Водитель написал благодарственное письмо полицейским. Ранее URA.RU рассказывало, что ХМАО ждут резкие перепады температуры. В регион придут тридцатиградусные морозы, однако к концу недели температура днем будет подниматься до нуля градусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...