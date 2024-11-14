Полицейские ХМАО спасли на трассе водителя из Свердловской области в мороз

Дорожные полицейские спасли водителя из Свердловской области, который заглох в мороз на трассе в Советском районе. Силовики помогли сдвинуть машину с дороги и вызвали спецтехнику для эвакуации.
«Со слов мужчины, сотрудники полиции оперативно освободили проезжую часть дороги и вызвали спецтехнику для эвакуации его автомобиля», — говорится в telegram-канале полиции Югры. Водитель написал благодарственное письмо полицейским.
Ранее URA.RU рассказывало, что ХМАО ждут резкие перепады температуры. В регион придут тридцатиградусные морозы, однако к концу недели температура днем будет подниматься до нуля градусов.
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