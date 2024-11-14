Магнитная буря 15 ноября 2024: что ждать и как подготовиться

Ученые прогнозируют повышение геомагнитной активности 15 ноября 2024 года. Как сообщают специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, в этот день уровень небесных волнений будет выше, чем в другие. О том, ждать ли магнитную бурю 15 ноября 2024 года, — в материале URA.RU.
Какой силы будет магнитная буря 15 ноября 2024 года
По данным Института космических исследований и Института солнечно-земной физики, 15 ноября ожидается магнитная буря класса G1, что означает, что она будет слабой. Небесные волнения ожидаются с трех до шести утра и достигнут уровня четырех баллов. В течение дня уровень геомагнитной активности будет колебаться от двух до трех баллов. Ученые относят это к спокойной магнитосфере.
Вероятность возникновения магнитной бури в этот день, про прогнозам специалистов, будет равна 20%, магнитного шторма — 5%.
До конца месяца магнитных бурь не ожидается. Лишь 20 ноября будет повышенная небесная активность. По предварительным данным, ее интенсивность будет невысокой, ниже уровня G1, показатели будут колебаться в районе четырех баллов, что считается спокойной магнитосферой.
Как минимизировать влияние магнитных бурь
Большинство специалистов утверждает, что не нужно принимать особые меры предосторожности. Научного подтверждения существенного воздействия магнитных бурь на состояние и здоровье человека пока нет. Поэтому медики и исследователи считают, что излишняя тревога по поводу геомагнитных возмущений не оправданна. Тем не менее, есть несколько рекомендаций, которых стоит придерживаться.
- Держите руку на пульсе событий, чтобы быть готовыми к приближающимся вспышкам на Солнце.
- Избегайте изнуряющих тренировок и тяжелой физической нагрузки.
- Старайтесь спать не менее семи-восьми часов в сутки, делайте небольшие перерывы посреди рабочего дня.
- Откажитесь в эти дни от жирной, жареной и тяжелой пищи. Предпочтение стоит отдать овощам, фруктам и зелени. Не забывайте про воду.
- Занимайтесь релаксацией, например, медитацией, йогой или практиками глубокого дыхания.
- Ограничьте потребление кофе и алкоголя, поскольку эти вещества могут усилить проявления метеозависимости.
- Больше гуляйте на свежем воздухе: в парке или лесу. А вот длительного пребывания под прямыми солнечными лучами лучше избегать.
- Принимайте контрастный душ: он улучшает кровообращение и помогает поддержать тонус сосудов.
Ранее NASA, NOAA и Группа по прогнозированию солнечного цикла сообщали, что Солнце достигло пика своей активности в текущем цикле. Специалисты не ожидают уменьшения солнечной активности в 2025 году. Более того, они опасаются, что количество магнитных бурь может возрасти.
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