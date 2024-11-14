День призывника 15 ноября: все, что нужно знать о празднике

Всероссийский день призывника отмечают в России 15 ноября. День посвящен юношам, готовящимся к службе в ВС РФ, а также всем тем, кто уже прошел этот этап. Как появилась памятная дата, традиции, как можно поздравить призывников — в материале URA.RU.
История появления праздника
Решение о создании Всероссийского дня призывника было принято сразу после распада Советского Союза. В конце 1992 года президент России Борис Ельцин подписал указ, утвердивший этот праздник. На тот момент в стране велась активная работа по формированию новой системы воинской службы, которая должна была соответствовать современным вызовам и требованиям.
Учреждение этой даты стало частью государственной программы по патриотическому воспитанию молодежи. Главной задачей было не только подчеркнуть важность службы в армии, но и развеять многие стереотипы и страхи, связанные с призывом. С тех пор Всероссийский день призывника стал ежегодной традицией, в которой участвуют школы, колледжи, университеты, военкоматы и другие организации.
Кто такие призывники
Призывниками называют молодых людей, достигших определенного возраста, которые подлежат обязательной службе в рядах Вооруженных сил Российской Федерации. В России призывной возраст составляет от 18 до 30 лет. До 2023 года он ограничивался 27 годами, однако Госдума внесла изменения в закон, согласно которому возрастной порог повысили до 30 лет. Это означает, что мужчины в возрасте от 18 до 30 лет могут быть призваны на военную службу.
Власти поясняли, что изменения в законодательстве вызваны необходимостью увеличения численности личного состава Вооруженных сил и улучшения качества подготовки военнослужащих.
Призывники могут проходить службу в различных видах войск, у каждой из них свои специфические задачи и требования к личным качествам и навыкам военнослужащих.
Основные виды войск:
Сухопутные войска: основной вид войск, предназначенный для ведения боевых действий на суше. Включает мотострелковые, танковые, артиллерийские и инженерные подразделения.
Воздушно-десантные войска (ВДВ): специализируются на проведении десантных операций, захвате и удержании важных объектов, а также на ведении боевых действий в тылу противника.
Военно-морской флот (ВМФ): защищает морские границы государства, участвует в морских операциях и обеспечивает безопасность судоходства.
Ракетные войска стратегического назначения (РВСН): занимаются управлением ядерными ракетными комплексами и обеспечивают стратегическую оборону страны.
Космические войска: ответственны за управление космическими аппаратами, обеспечение безопасности космических объектов и контроль космического пространства.
Войска ПВО-ПРО: осуществляют противовоздушную и противоракетную оборону территории страны, защищая её от воздушных и ракетных атак.
Специальные войска: включают подразделения специального назначения, предназначенные для выполнения особо сложных и опасных задач, таких как разведка, диверсии, борьба с терроризмом и спасение заложников.
Особенности подготовки к службе
Подготовка к службе в армии включает медицинское освидетельствование, психологический отбор и физическую подготовку.
Медицинское освидетельствование
Медицинское освидетельствование проводится специальной комиссией, состоящей из врачей различных специальностей. Врачи оценивают следующие аспекты:
- Общее физическое здоровье;
- Наличие хронических заболеваний;
- Аллергии и непереносимость лекарств;
- Психологическое состояние.
По результатам медицинского осмотра каждому призывнику присваивается категория годности к службе. Всего существует пять категорий:
- А — полностью годен к службе без ограничений;
- Б — годен с незначительными ограничениями;
- В — ограничено годен (освобождение от службы в мирное время);
- Г — временно не годен (отсрочка на лечение);
- Д — не годен.
Психологический отбор
Психологический отбор проводят, чтобы определить эмоциональную устойчивость и способности призывника адаптироваться к условиям службы. Специалисты проводят тестирование, которое включает вопросы о личных качествах, уровне стресса и умении работать в команде. Результаты тестирования помогают определить, сможет ли будущий солдат справляться с нагрузками и стрессовыми ситуациями, возникающими во время службы.
Физическая подготовка
Будущие солдаты должны обладать хорошей выносливостью, силой и координацией. Программа физической подготовки обычно включает:
- Бег на длинные дистанции;
- Подтягивание на перекладине;
- Упражнения на пресс и спину;
- Силовые тренировки.
Традиции празднования Дня призывника
В этот день в России проводят множество различных мероприятий, направленных на поддержание боевого духа будущих солдат и популяризацию военной службы.
Торжественные митинги
Во многих городах России проходят торжественные митинги, на которых присутствуют представители органов государственной власти, военные руководители, ветераны и общественные деятели. На этих мероприятиях звучат слова благодарности будущим защитникам Отечества, подчеркивается важность их миссии и необходимость поддержания высокого уровня обороноспособности страны.
Концерты и культурные программы
Для призывников организуют концерты, выставки и другие культурные мероприятия. Такие события создают праздничную атмосферу и поднимают настроение молодежи перед предстоящей службой.
Спортивные соревнования
Часто в рамках празднования Дня призывника устраивают спортивные соревнования между будущими новобранцами. Эти мероприятия направлены на укрепление физической формы, развитие командного духа и соревновательного настроя. Обычно проводятся такие виды спорта, как бег, подтягивания, стрельба и т.д.
Встречи с ветеранами
Призывники получают уникальную возможность пообщаться с ветеранами Великой Отечественной войны и других вооруженных конфликтов. Эти встречи важны для передачи опыта старшего поколения и укрепления связи времён. Ветераны делятся своими воспоминаниями, рассказывают о трудностях службы и дают советы молодым бойцам.
Посещение музеев и памятных мест
В День призывника часто организуют экскурсии в музеи военной славы, мемориалы и памятники героям прошлых войн. Это позволяет молодому поколению лучше понять историческое значение военной службы и осознать свою роль в защите Родины.
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