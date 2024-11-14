День призывника 15 ноября: все, что нужно знать о празднике

День призывника празднуют в России 15 ноября
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Одним из первых, кто внедрил систему обязательного военного призыва в России, был Петр I
Одним из первых, кто внедрил систему обязательного военного призыва в России, был Петр I Фото:

Всероссийский день призывника отмечают в России 15 ноября. День посвящен юношам, готовящимся к службе в ВС РФ, а также всем тем, кто уже прошел этот этап. Как появилась памятная дата, традиции, как можно поздравить призывников — в материале URA.RU.

История появления праздника

Решение о создании Всероссийского дня призывника было принято сразу после распада Советского Союза. В конце 1992 года президент России Борис Ельцин подписал указ, утвердивший этот праздник. На тот момент в стране велась активная работа по формированию новой системы воинской службы, которая должна была соответствовать современным вызовам и требованиям.

Учреждение этой даты стало частью государственной программы по патриотическому воспитанию молодежи. Главной задачей было не только подчеркнуть важность службы в армии, но и развеять многие стереотипы и страхи, связанные с призывом. С тех пор Всероссийский день призывника стал ежегодной традицией, в которой участвуют школы, колледжи, университеты, военкоматы и другие организации.

Кто такие призывники

Призывниками называют молодых людей, достигших определенного возраста, которые подлежат обязательной службе в рядах Вооруженных сил Российской Федерации. В России призывной возраст составляет от 18 до 30 лет. До 2023 года он ограничивался 27 годами, однако Госдума внесла изменения в закон, согласно которому возрастной порог повысили до 30 лет. Это означает, что мужчины в возрасте от 18 до 30 лет могут быть призваны на военную службу.

Власти поясняли, что изменения в законодательстве вызваны необходимостью увеличения численности личного состава Вооруженных сил и улучшения качества подготовки военнослужащих.

Призывники могут проходить службу в различных видах войск, у каждой из них свои специфические задачи и требования к личным качествам и навыкам военнослужащих.

Основные виды войск:

Сухопутные войска: основной вид войск, предназначенный для ведения боевых действий на суше. Включает мотострелковые, танковые, артиллерийские и инженерные подразделения.

Воздушно-десантные войска (ВДВ): специализируются на проведении десантных операций, захвате и удержании важных объектов, а также на ведении боевых действий в тылу противника.

Военно-морской флот (ВМФ): защищает морские границы государства, участвует в морских операциях и обеспечивает безопасность судоходства.

Ракетные войска стратегического назначения (РВСН): занимаются управлением ядерными ракетными комплексами и обеспечивают стратегическую оборону страны.

Космические войска: ответственны за управление космическими аппаратами, обеспечение безопасности космических объектов и контроль космического пространства.

Войска ПВО-ПРО: осуществляют противовоздушную и противоракетную оборону территории страны, защищая её от воздушных и ракетных атак.

Специальные войска: включают подразделения специального назначения, предназначенные для выполнения особо сложных и опасных задач, таких как разведка, диверсии, борьба с терроризмом и спасение заложников.

Праздник объединяет молодых людей, готовящихся к службе в армии, их семьи, а также всех, кто связан с выполнением воинского долга
Праздник объединяет молодых людей, готовящихся к службе в армии, их семьи, а также всех, кто связан с выполнением воинского долга
Фото:

Особенности подготовки к службе

Подготовка к службе в армии включает медицинское освидетельствование, психологический отбор и физическую подготовку.

Медицинское освидетельствование

Медицинское освидетельствование проводится специальной комиссией, состоящей из врачей различных специальностей. Врачи оценивают следующие аспекты:

  • Общее физическое здоровье;
  • Наличие хронических заболеваний;
  • Аллергии и непереносимость лекарств;
  • Психологическое состояние.

По результатам медицинского осмотра каждому призывнику присваивается категория годности к службе. Всего существует пять категорий:

  • А — полностью годен к службе без ограничений;
  • Б — годен с незначительными ограничениями;
  • В — ограничено годен (освобождение от службы в мирное время);
  • Г — временно не годен (отсрочка на лечение);
  • Д — не годен.

Психологический отбор

Психологический отбор проводят, чтобы определить эмоциональную устойчивость и способности призывника адаптироваться к условиям службы. Специалисты проводят тестирование, которое включает вопросы о личных качествах, уровне стресса и умении работать в команде. Результаты тестирования помогают определить, сможет ли будущий солдат справляться с нагрузками и стрессовыми ситуациями, возникающими во время службы.

Физическая подготовка

Будущие солдаты должны обладать хорошей выносливостью, силой и координацией. Программа физической подготовки обычно включает:

  • Бег на длинные дистанции;
  • Подтягивание на перекладине;
  • Упражнения на пресс и спину;
  • Силовые тренировки.

Традиции празднования Дня призывника

В этот день в России проводят множество различных мероприятий, направленных на поддержание боевого духа будущих солдат и популяризацию военной службы.

Торжественные митинги

Во многих городах России проходят торжественные митинги, на которых присутствуют представители органов государственной власти, военные руководители, ветераны и общественные деятели. На этих мероприятиях звучат слова благодарности будущим защитникам Отечества, подчеркивается важность их миссии и необходимость поддержания высокого уровня обороноспособности страны.

Концерты и культурные программы

Для призывников организуют концерты, выставки и другие культурные мероприятия. Такие события создают праздничную атмосферу и поднимают настроение молодежи перед предстоящей службой.

Спортивные соревнования

Часто в рамках празднования Дня призывника устраивают спортивные соревнования между будущими новобранцами. Эти мероприятия направлены на укрепление физической формы, развитие командного духа и соревновательного настроя. Обычно проводятся такие виды спорта, как бег, подтягивания, стрельба и т.д.

Встречи с ветеранами

Призывники получают уникальную возможность пообщаться с ветеранами Великой Отечественной войны и других вооруженных конфликтов. Эти встречи важны для передачи опыта старшего поколения и укрепления связи времён. Ветераны делятся своими воспоминаниями, рассказывают о трудностях службы и дают советы молодым бойцам.

Посещение музеев и памятных мест

В День призывника часто организуют экскурсии в музеи военной славы, мемориалы и памятники героям прошлых войн. Это позволяет молодому поколению лучше понять историческое значение военной службы и осознать свою роль в защите Родины.

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Всероссийский день призывника отмечают в России 15 ноября. День посвящен юношам, готовящимся к службе в ВС РФ, а также всем тем, кто уже прошел этот этап. Как появилась памятная дата, традиции, как можно поздравить призывников — в материале URA.RU. История появления праздника Решение о создании Всероссийского дня призывника было принято сразу после распада Советского Союза. В конце 1992 года президент России Борис Ельцин подписал указ, утвердивший этот праздник. На тот момент в стране велась активная работа по формированию новой системы воинской службы, которая должна была соответствовать современным вызовам и требованиям. Учреждение этой даты стало частью государственной программы по патриотическому воспитанию молодежи. Главной задачей было не только подчеркнуть важность службы в армии, но и развеять многие стереотипы и страхи, связанные с призывом. С тех пор Всероссийский день призывника стал ежегодной традицией, в которой участвуют школы, колледжи, университеты, военкоматы и другие организации. Кто такие призывники Призывниками называют молодых людей, достигших определенного возраста, которые подлежат обязательной службе в рядах Вооруженных сил Российской Федерации. В России призывной возраст составляет от 18 до 30 лет. До 2023 года он ограничивался 27 годами, однако Госдума внесла изменения в закон, согласно которому возрастной порог повысили до 30 лет. Это означает, что мужчины в возрасте от 18 до 30 лет могут быть призваны на военную службу. Власти поясняли, что изменения в законодательстве вызваны необходимостью увеличения численности личного состава Вооруженных сил и улучшения качества подготовки военнослужащих. Призывники могут проходить службу в различных видах войск, у каждой из них свои специфические задачи и требования к личным качествам и навыкам военнослужащих. Основные виды войск: Сухопутные войска: основной вид войск, предназначенный для ведения боевых действий на суше. Включает мотострелковые, танковые, артиллерийские и инженерные подразделения. Воздушно-десантные войска (ВДВ): специализируются на проведении десантных операций, захвате и удержании важных объектов, а также на ведении боевых действий в тылу противника. Военно-морской флот (ВМФ): защищает морские границы государства, участвует в морских операциях и обеспечивает безопасность судоходства. Ракетные войска стратегического назначения (РВСН): занимаются управлением ядерными ракетными комплексами и обеспечивают стратегическую оборону страны. Космические войска: ответственны за управление космическими аппаратами, обеспечение безопасности космических объектов и контроль космического пространства. Войска ПВО-ПРО: осуществляют противовоздушную и противоракетную оборону территории страны, защищая её от воздушных и ракетных атак. Специальные войска: включают подразделения специального назначения, предназначенные для выполнения особо сложных и опасных задач, таких как разведка, диверсии, борьба с терроризмом и спасение заложников. Особенности подготовки к службе Подготовка к службе в армии включает медицинское освидетельствование, психологический отбор и физическую подготовку. Медицинское освидетельствование Медицинское освидетельствование проводится специальной комиссией, состоящей из врачей различных специальностей. Врачи оценивают следующие аспекты: По результатам медицинского осмотра каждому призывнику присваивается категория годности к службе. Всего существует пять категорий: Психологический отбор Психологический отбор проводят, чтобы определить эмоциональную устойчивость и способности призывника адаптироваться к условиям службы. Специалисты проводят тестирование, которое включает вопросы о личных качествах, уровне стресса и умении работать в команде. Результаты тестирования помогают определить, сможет ли будущий солдат справляться с нагрузками и стрессовыми ситуациями, возникающими во время службы. Физическая подготовка Будущие солдаты должны обладать хорошей выносливостью, силой и координацией. Программа физической подготовки обычно включает: Традиции празднования Дня призывника В этот день в России проводят множество различных мероприятий, направленных на поддержание боевого духа будущих солдат и популяризацию военной службы. Торжественные митинги Во многих городах России проходят торжественные митинги, на которых присутствуют представители органов государственной власти, военные руководители, ветераны и общественные деятели. На этих мероприятиях звучат слова благодарности будущим защитникам Отечества, подчеркивается важность их миссии и необходимость поддержания высокого уровня обороноспособности страны. Концерты и культурные программы Для призывников организуют концерты, выставки и другие культурные мероприятия. Такие события создают праздничную атмосферу и поднимают настроение молодежи перед предстоящей службой. Спортивные соревнования Часто в рамках празднования Дня призывника устраивают спортивные соревнования между будущими новобранцами. Эти мероприятия направлены на укрепление физической формы, развитие командного духа и соревновательного настроя. Обычно проводятся такие виды спорта, как бег, подтягивания, стрельба и т.д. Встречи с ветеранами Призывники получают уникальную возможность пообщаться с ветеранами Великой Отечественной войны и других вооруженных конфликтов. Эти встречи важны для передачи опыта старшего поколения и укрепления связи времён. Ветераны делятся своими воспоминаниями, рассказывают о трудностях службы и дают советы молодым бойцам. Посещение музеев и памятных мест В День призывника часто организуют экскурсии в музеи военной славы, мемориалы и памятники героям прошлых войн. Это позволяет молодому поколению лучше понять историческое значение военной службы и осознать свою роль в защите Родины.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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