Арест экс-главы Сургута и уголовное дело на депутата думы ХМАО: 7 главных событий Югры

В ХМАО расследуется два уголовных дела, в которых замешаны политики. Так экс-мэр Сургута Андрей Филатов подозревается в получении взятки от управляющей компании «Диалог» из Нижневартовска. Сейчас он арестован и два месяца до суда проведет в СИЗО. Помимо этого, проблемы с законом появились у депутата югорской думы Алексея Андреева. Его обвиняют в сокрытии информации о виде на жительство Италии. URA.RU собрало главные новости ХМАО за неделю с 4 по 10 ноября в своем материале.
Экс-глава Сургута попал под уголовное дело
Филатов стал фигурантом уголовного дела о коммерческом подкупе. Его арест состоялся на ноябрьских праздниках. Оперативные мероприятия проходили с участием сотрудников ФСБ и ОМОНа.
При этом, суд по избранию меры пресечения состоялся в Нижневартовске. Это было сделано для того, чтобы исключить возможность влияния экс-главы Сургута на силовиков и местные элиты. Как итог, Филатов отправился в СИЗО на два месяца.
Позже выяснилось, что политик незадолго до задержания неожиданно уволился из Фонда развития Югры. Он проработал там в качестве заместителя директора с мая, а в середине октября написал заявление по собственному желанию.
Также Филатов лишится и поста независимого директора Utair. Власти ХМАО собираются отозвать его кандидатуру на ближайшем заседании наблюдательного совета авиакомпании. По словам инсайдеров, решение о утверждении его статуса принималось еще летом при экс-главе Югры Наталье Комаровой, но после возбуждения уголовного дела, югорское правительство будет готовить новую кандидатуру на этот пост.
Дело в том, что Филатова «поймали за руку» во время передачи взятки руководством крупнейшей и скандально известной управляющей компании «Диалог» из Нижневартовска. Дома у Филатова обнаружили крупную сумму денег в рублях, долларах и даже юанях. По слухам, все купюры были мечеными, а в разработку ФСБ политик попал из-за одного из подрядчиков УК, написавшего заявление о вымогательстве денег.
Отмечается, что помимо экс-мэра Сургута под суд пойдут еще четыре фигуранта — директор и учредитель УК «Диалог» Виктория Абрагимова и Сергей Пивоваров, а также два посредника. По версии следствия, пятеро подсудимых создали преступную схему и получали через посредников от представителей подрядчиков УК деньги за возможность заключения договоров и их пролонгацию. Сейчас все фигуранты, кроме одного из посредников, заключены под стражу.
Депутат думы ХМО скрывал ВНЖ в Италии
Депутат думы ХМАО и гендиректор АО «ДСК „Автобан“ Алексей Андреев предстанет перед судом за сокрытие вида на жительство в Евросоюзе. Прокуратура уже согласовала обвинительное заключение, однако сам политик заявляет, что уголовное дело сфабриковано, так как его ВНЖ давно просрочен. По его словам, по этому документу он не мог постоянно проживать в Италии.
Несмотря на это, «Единая Россия» уже приостановила членство в партии и Филатова, и Андреева. Свою позицию депутат сможет озвучить в суде, куда уже направлено уголовное дело для рассмотрения.
В Москве посадили убийцу депутата думы ХМАО
Весной 2023 года произошло убийство депутата думы ХМАО Александра Колодича. Труп был найден в его частном доме в Новой Москве.
Помимо тела самого окружного парламентария, полицейские нашли 55-летнюю супругу убитого. Она пролежала в подвале семь часов, истекая кровью. У женщины диагностировали множественные ножевые ранения, из-за чего после госпитализации ее состояние было стабильно тяжелым, она лежала в коме и была подключена к аппарату ИВЛ.
Виновным в этом жестоком преступлении оказался садовник супругов — уроженец Таджикистана Али Расулов. Он много лет работал в этой семье разнорабочим, поэтому никто не ожидал подобного исхода. Сейчас преступник приговорен к 17 годам заключения в колонии строгого режима.
Кухарук встретился с жителями Нижневартовска, которые выступили против нового храма
Губернатор ХМАО Руслан Кухарук встретился с жителями Нижневартовска, которые выступали против возведения храма в микрорайоне 8А. Они договорились, что будет найден компромисс, который устроит, как вартовчан, так и представителей церкви.
Одним из таких вариантов является возможность смещения храма ближе к пересечению улиц Чапаева — Ленина. Однако, если его все-таки решат построить на старом месте, то локация будет открыта не только для прихожан, но и жителей района.
В общем и целом, принятое решение должно будет совместить пожелания жителей района и размещение объекта культового назначения — храма. Среди запросов жителей: благоустройство парков, возведение спортивных и детских площадок, а также организация парковочных мест.
Кадровые изменения в ХМАО
Директор департамента госслужбы и профилактики коррупции ХМАО Александр Деменко получил последний шанс остаться на работе в правительстве. Он единственный из директоров департаментов, у кого трудовой договор оказался оформлен лишь на три месяца. Такой малый срок дан для того, чтобы проверить компетентность политика, поэтому его нахождение на посту после новогодних каникул под вопросом.
В то же время вице-губернатор ХМАО Анатолий Уткин перехватил контроль за управлением правительственными гостиницами «Олимпийская», «На семи холмах» и «Лукоморье». Сейчас они входят в структуру скандального учреждения «Юграмегаспорт», который курирует вице-губернатор Елена Майер, однако Уткин смог убедить правительство в том, что ими должна распоряжаться подвластная ему дирекция по эксплуатации служебных зданий.
Строительная компания ДСК-1 попала сразу в два скандала
В Сургуте полиция поймала строительную компанию АО «Специализированный Застройщик „ДСК-1“», единственным учредителем которой является миллиардер и депутат думы ХМАО Михаил Сердюк, на нарушении законодательства. В ходе внеплановой проверки на объекте «Средняя общеобразовательная школа» в 20А микрорайоне выяснилось, что компания привлекла порядка 23 иностранных мигранта без патентов.
ДСК-1 попыталась оспорить как факт привлечения мигрантов, так и виновность застройщика. Они ссылались на то, что работы на стройплощадке выполняли субподрядчик компании — ИП Аминов, который якобы не знал о том, что строители — нелегалы, а привлекал их на объект бригадир Абдуллозода Исматулло, однако суд вынес решение о виновности компании.
Помимо этого, ДСК-1 сорвала сроки сдачи домов в жилом комплексе «Западный квартал» в Ханты-Мансийске. Вручить ключи, по словам покупателей, им должны были в четвертом квартале 2024 года, но сроки сдвинули на 2025 год. При этом, на сайте застройщика до сих пор указано, что сдача последних домов в ЖК намечена на четвертый квартал 2024 года.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки» — у нас всегда свежие события ХМАО. Подписывайтесь!