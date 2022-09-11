В Магнитогорске ребенок попал в реанимацию после отдыха в лагере

Девочку забрали родители и увезли в больницу Фото: Илья Московец © URA.RU

Ребенок из Магнитогорска Челябинской области попал в реанимацию после отдыха в детском оздоровительном лагере «Горное ущелье». Подробности URA.RU рассказала мама 12-летней девочки Дарья Плеханова.

«19 июля у дочери появилась слабость и тошнота. Через четыре дня она экстренно попала в реанимацию», — уточнила URA.RU Дарья Плеханова.

Мама отметила, что вожатые не обращали внимания на состояние девочки. 22 июля они забрали дочь из лагеря и отвезли в поликлинику, откуда их направили в больницу.

«23.07 у дочери резко поднялась температура, нарушилась координация, говорить она уже не могла, постоянно спала и падала. Ее госпитализировали в реанимацию. Поставили диагнозы: ОКИ (острая кишечная инфекция), гастроэнтероколит с обезвоживанием первой степени», — пояснила мама ребенка.

В палате интенсивной терапии девочка провела трое суток. После выписки родители обратились в Роспотребнадзор с просьбой провести в детском лагере проверку, которая показала, что у одного из сотрудников выявлен норовирус, в лагере найдены бактерии группы кишечной палочки и множество других нарушений, в том числе хранения продуктов.

«Администрация лагеря свою вину и не признала, на контакт не выходила, обращения мои игнорирует. Дочь лечим до сих пор. Если сотрудник лагеря знал о своем заболевании, то это умышленное заражение детей», — заявила Дарья Плеханова.

Ранее стало известно, что прокуратурой составлен протокол об административном правонарушении в отношении должностного лица детского лагеря. От ДООЦ «Горное ущелье» на запрос URA.RU ответ получен не был.