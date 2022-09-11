11 сентября 2022
10 сентября 2022

Появились фотографии смертельного ДТП с участием подростков в Челябинской области

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП в Челябинске. Два автомобиля разнесли остановку. 15.07.2014, дтп, разбитая машина
Машина превратилась в металлолом (фото из архива) Фото:

Автомобиль ВАЗ-21099, который попал в аварию с участием подростков в Октябрьском районе Челябинской области, превратился в груду металла. Об этом свидетельствуют фотографии, опубликованные пресс-службой УГИБДД по региону.

«Водитель, мужчина 2004 года рождения, не имел прав на управление транспортным средством, автомобиль ВАЗ не был зарегистрирован и был без регистрационных знаков. К административной ответственности за нарушения ПДД РФ водитель привлекался четыре раза, в том числе за управление в нетрезвом состоянии. Молодой человек приобрел свой автомобиль год назад», — рассказали в ГИБДД.

Авария произошла рано утром на 12 км дороги Подовинное-Каракульское. Водитель ВАЗ-21099 выехал на встречную полосу, врезался в трубу, улетел в кювет и перевернулся. Погиб сам парень, находившийся за рулем, а также его несовершеннолетний пассажир. Еще один подросток госпитализирован.

«Малиновая лада» улетела в кювет и перевернулась

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Автомобиль ВАЗ-21099, который попал в аварию с участием подростков в Октябрьском районе Челябинской области, превратился в груду металла. Об этом свидетельствуют фотографии, опубликованные пресс-службой УГИБДД по региону. «Водитель, мужчина 2004 года рождения, не имел прав на управление транспортным средством, автомобиль ВАЗ не был зарегистрирован и был без регистрационных знаков. К административной ответственности за нарушения ПДД РФ водитель привлекался четыре раза, в том числе за управление в нетрезвом состоянии. Молодой человек приобрел свой автомобиль год назад», — рассказали в ГИБДД. Авария произошла рано утром на 12 км дороги Подовинное-Каракульское. Водитель ВАЗ-21099 выехал на встречную полосу, врезался в трубу, улетел в кювет и перевернулся. Погиб сам парень, находившийся за рулем, а также его несовершеннолетний пассажир. Еще один подросток госпитализирован.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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