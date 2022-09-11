Появились фотографии смертельного ДТП с участием подростков в Челябинской области

12 сентября 2022 в 10:56 Размер текста - 17 +

Машина превратилась в металлолом (фото из архива) Фото: Владимир Васин © URA.RU Автомобиль ВАЗ-21099, который попал в аварию с участием подростков в Октябрьском районе Челябинской области, превратился в груду металла. Об этом свидетельствуют фотографии, опубликованные пресс-службой УГИБДД по региону. «Водитель, мужчина 2004 года рождения, не имел прав на управление транспортным средством, автомобиль ВАЗ не был зарегистрирован и был без регистрационных знаков. К административной ответственности за нарушения ПДД РФ водитель привлекался четыре раза, в том числе за управление в нетрезвом состоянии. Молодой человек приобрел свой автомобиль год назад», — рассказали в ГИБДД. Авария произошла рано утром на 12 км дороги Подовинное-Каракульское. Водитель ВАЗ-21099 выехал на встречную полосу, врезался в трубу, улетел в кювет и перевернулся. Погиб сам парень, находившийся за рулем, а также его несовершеннолетний пассажир. Еще один подросток госпитализирован. «Малиновая лада» улетела в кювет и перевернулась УГИБДД по Челябинской области

Автомобиль ВАЗ-21099, который попал в аварию с участием подростков в Октябрьском районе Челябинской области, превратился в груду металла. Об этом свидетельствуют фотографии, опубликованные пресс-службой УГИБДД по региону. «Водитель, мужчина 2004 года рождения, не имел прав на управление транспортным средством, автомобиль ВАЗ не был зарегистрирован и был без регистрационных знаков. К административной ответственности за нарушения ПДД РФ водитель привлекался четыре раза, в том числе за управление в нетрезвом состоянии. Молодой человек приобрел свой автомобиль год назад», — рассказали в ГИБДД. Авария произошла рано утром на 12 км дороги Подовинное-Каракульское. Водитель ВАЗ-21099 выехал на встречную полосу, врезался в трубу, улетел в кювет и перевернулся. Погиб сам парень, находившийся за рулем, а также его несовершеннолетний пассажир. Еще один подросток госпитализирован.