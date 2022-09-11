11 сентября 2022

В Пермском крае жители города остались без хирургической помощи

В Александровске Пермского края единственный хирург ушел в отпуск
© Служба новостей «URA.RU»
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Артинская центральная районная больница. Арти, операционная, больница, операционный стол, хирургический корпус
Оперировать в Александровске больше некому Фото:

Жители Александровского муниципального округа остались без хирургической помощи, так как единственный специалист ушел в отпуск. Тревогу горожане забили в социальных сетях, возмутившись закрытием хирургического отделения местной больницы на месяц. В минздраве Пермского края URA.RU пояснили, что стационарная хирургическая помощь теперь будет оказываться жителям Александровска в Березниках, которые находятся в 66 км.

«Ранее на территории Александровска было два хирурга, один из которых уволился в августе этого года. Другой врач на данный момент находится в очередном плановом отпуске. Хирургическая стационарная помощь будет оказываться пациентам в г. Березники», — ответили в минздраве на запрос URA.RU. Что касается амбулаторной хирургической помощи на ближайший месяц, то вопрос «решается администрацией медучреждения».

Ранее в минздраве Прикамья называли территории с наибольшим дефицитом врачей. В Александровском округе работают 36 врачей.

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Жители Александровского муниципального округа остались без хирургической помощи, так как единственный специалист ушел в отпуск. Тревогу горожане забили в социальных сетях, возмутившись закрытием хирургического отделения местной больницы на месяц. В минздраве Пермского края URA.RU пояснили, что стационарная хирургическая помощь теперь будет оказываться жителям Александровска в Березниках, которые находятся в 66 км. «Ранее на территории Александровска было два хирурга, один из которых уволился в августе этого года. Другой врач на данный момент находится в очередном плановом отпуске. Хирургическая стационарная помощь будет оказываться пациентам в г. Березники», — ответили в минздраве на запрос URA.RU. Что касается амбулаторной хирургической помощи на ближайший месяц, то вопрос «решается администрацией медучреждения». Ранее в минздраве Прикамья называли территории с наибольшим дефицитом врачей. В Александровском округе работают 36 врачей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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