В Пермском крае жители города остались без хирургической помощи

В Александровске Пермского края единственный хирург ушел в отпуск

12 сентября 2022 в 17:49 Размер текста - 17 +

Оперировать в Александровске больше некому Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жители Александровского муниципального округа остались без хирургической помощи, так как единственный специалист ушел в отпуск. Тревогу горожане забили в социальных сетях, возмутившись закрытием хирургического отделения местной больницы на месяц. В минздраве Пермского края URA.RU пояснили, что стационарная хирургическая помощь теперь будет оказываться жителям Александровска в Березниках, которые находятся в 66 км. «Ранее на территории Александровска было два хирурга, один из которых уволился в августе этого года. Другой врач на данный момент находится в очередном плановом отпуске. Хирургическая стационарная помощь будет оказываться пациентам в г. Березники», — ответили в минздраве на запрос URA.RU. Что касается амбулаторной хирургической помощи на ближайший месяц, то вопрос «решается администрацией медучреждения». Ранее в минздраве Прикамья называли территории с наибольшим дефицитом врачей. В Александровском округе работают 36 врачей.

Жители Александровского муниципального округа остались без хирургической помощи, так как единственный специалист ушел в отпуск. Тревогу горожане забили в социальных сетях, возмутившись закрытием хирургического отделения местной больницы на месяц. В минздраве Пермского края URA.RU пояснили, что стационарная хирургическая помощь теперь будет оказываться жителям Александровска в Березниках, которые находятся в 66 км. «Ранее на территории Александровска было два хирурга, один из которых уволился в августе этого года. Другой врач на данный момент находится в очередном плановом отпуске. Хирургическая стационарная помощь будет оказываться пациентам в г. Березники», — ответили в минздраве на запрос URA.RU. Что касается амбулаторной хирургической помощи на ближайший месяц, то вопрос «решается администрацией медучреждения». Ранее в минздраве Прикамья называли территории с наибольшим дефицитом врачей. В Александровском округе работают 36 врачей.