В Пермском крае жители города остались без хирургической помощи

Жители Александровского муниципального округа остались без хирургической помощи, так как единственный специалист ушел в отпуск. Тревогу горожане забили в социальных сетях, возмутившись закрытием хирургического отделения местной больницы на месяц. В минздраве Пермского края URA.RU пояснили, что стационарная хирургическая помощь теперь будет оказываться жителям Александровска в Березниках, которые находятся в 66 км.
«Ранее на территории Александровска было два хирурга, один из которых уволился в августе этого года. Другой врач на данный момент находится в очередном плановом отпуске. Хирургическая стационарная помощь будет оказываться пациентам в г. Березники», — ответили в минздраве на запрос URA.RU. Что касается амбулаторной хирургической помощи на ближайший месяц, то вопрос «решается администрацией медучреждения».
Ранее в минздраве Прикамья называли территории с наибольшим дефицитом врачей. В Александровском округе работают 36 врачей.
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