Цена трехкомнатной квартиры в Челябинске сравнялась с ценой однокомнатной в Москве

13 сентября 2022 в 12:51 Размер текста - 17 +

Самое дорогое жилье — в Питере, Сочи и Москве Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Стоимость трехкомнатной квартиры в Челябинске сопоставима с ценой однокомнтаной в Москве. Об этом сообщается в исследовании, проведенном порталом «Мир.квартир». «Продав самую скромную квартиру на окраине, москвич в Челябинске может купить трехкомнатную квартиру площадью 174 квадратных метров. Цена за квадрат составит 62 тысячи 396 рублей», — делятся аналитики портала. По данным экспертов «Мир.квартир», средняя цена вторичного жилья в Москве сейчас — 16 миллионов 911 тысяч рублей. Это составляет 317 тысяч 223 рубля за квадратный метр. Специалисты отмечают, самая дорогая жилая недвижимость в России после Москвы находится в Сочи и Санкт-Петербурге. Купить среднюю однокомнатную квартиру на вторичном рынке в Сочи можно по цене 260 тысяч 593 рубля за квадратный метр, в Санкт-Петербурге за 199 тысяч 152 рубля.

Стоимость трехкомнатной квартиры в Челябинске сопоставима с ценой однокомнтаной в Москве. Об этом сообщается в исследовании, проведенном порталом «Мир.квартир». «Продав самую скромную квартиру на окраине, москвич в Челябинске может купить трехкомнатную квартиру площадью 174 квадратных метров. Цена за квадрат составит 62 тысячи 396 рублей», — делятся аналитики портала. По данным экспертов «Мир.квартир», средняя цена вторичного жилья в Москве сейчас — 16 миллионов 911 тысяч рублей. Это составляет 317 тысяч 223 рубля за квадратный метр. Специалисты отмечают, самая дорогая жилая недвижимость в России после Москвы находится в Сочи и Санкт-Петербурге. Купить среднюю однокомнатную квартиру на вторичном рынке в Сочи можно по цене 260 тысяч 593 рубля за квадратный метр, в Санкт-Петербурге за 199 тысяч 152 рубля.