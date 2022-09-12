Цена трехкомнатной квартиры в Челябинске сравнялась с ценой однокомнатной в Москве

Стоимость трехкомнатной квартиры в Челябинске сопоставима с ценой однокомнтаной в Москве. Об этом сообщается в исследовании, проведенном порталом «Мир.квартир».
«Продав самую скромную квартиру на окраине, москвич в Челябинске может купить трехкомнатную квартиру площадью 174 квадратных метров. Цена за квадрат составит 62 тысячи 396 рублей», — делятся аналитики портала.
По данным экспертов «Мир.квартир», средняя цена вторичного жилья в Москве сейчас — 16 миллионов 911 тысяч рублей. Это составляет 317 тысяч 223 рубля за квадратный метр.
Специалисты отмечают, самая дорогая жилая недвижимость в России после Москвы находится в Сочи и Санкт-Петербурге. Купить среднюю однокомнатную квартиру на вторичном рынке в Сочи можно по цене 260 тысяч 593 рубля за квадратный метр, в Санкт-Петербурге за 199 тысяч 152 рубля.
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