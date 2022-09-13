Путин пообещал Шольцу спасти Запад от холодной зимы и голода

Путин заявил Шольцу, что Россия остается надежным поставщиком энергоресурсов
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Пленарная сессия на ВЭФ 2022. Владивосток, путин владимир
Путин провел телефонный разговор с канцлером ФРГ Шольцем Фото:
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Газовый кризис в Европе

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с канцлером ФРГ Олафом Шольцем заявил о готовности РФ оказать помощь в преодолении продовольственного и энергетического кризиса. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

«Подтверждена готовность российской стороны поставлять на внешние рынки большие объемы зерна, а также бесплатно передать нуждающимся странам удобрения, заблокированные в европейских портах», — говорится в тексте пресс-релиза. Владимир Путин добавил, что Россия остается надежным поставщиком энергоресурсов, исполняющим свои контрактные обязательства, а перебои в поставках вызваны антироссийскими санкциями, мешающими своевременному обслуживанию газового оборудования.

Ранее «Национальная служба новостей» сообщала, что Европа антироссийскими санкциями затягивает энергокризис. Москва намеревается прекратить поставки нефти и газа странам, которые поддержат ограничение цен на энергоносители.

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Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с канцлером ФРГ Олафом Шольцем заявил о готовности РФ оказать помощь в преодолении продовольственного и энергетического кризиса. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля. «Подтверждена готовность российской стороны поставлять на внешние рынки большие объемы зерна, а также бесплатно передать нуждающимся странам удобрения, заблокированные в европейских портах», — говорится в тексте пресс-релиза. Владимир Путин добавил, что Россия остается надежным поставщиком энергоресурсов, исполняющим свои контрактные обязательства, а перебои в поставках вызваны антироссийскими санкциями, мешающими своевременному обслуживанию газового оборудования. Ранее «Национальная служба новостей» сообщала, что Европа антироссийскими санкциями затягивает энергокризис. Москва намеревается прекратить поставки нефти и газа странам, которые поддержат ограничение цен на энергоносители.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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