Путин пообещал Шольцу спасти Запад от холодной зимы и голода

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с канцлером ФРГ Олафом Шольцем заявил о готовности РФ оказать помощь в преодолении продовольственного и энергетического кризиса. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.
«Подтверждена готовность российской стороны поставлять на внешние рынки большие объемы зерна, а также бесплатно передать нуждающимся странам удобрения, заблокированные в европейских портах», — говорится в тексте пресс-релиза. Владимир Путин добавил, что Россия остается надежным поставщиком энергоресурсов, исполняющим свои контрактные обязательства, а перебои в поставках вызваны антироссийскими санкциями, мешающими своевременному обслуживанию газового оборудования.
Ранее «Национальная служба новостей» сообщала, что Европа антироссийскими санкциями затягивает энергокризис. Москва намеревается прекратить поставки нефти и газа странам, которые поддержат ограничение цен на энергоносители.
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