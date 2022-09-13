«Подмосковье сегодня» начало сбор средств для бойцов ДНР и ЛНР

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Пушилин Денис и Пасечник Леонид на ПМЭФ-2022. Санкт-Петербург, днр, лнр, флаги
«Подмосковье сегодня» объявило сбор средств для бойцов ДНР и ЛНР Фото:
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Для приближения скорой победы в Донбассе в Московской области объявили объявил сбор средств на помощь бойцам ДНР и ЛНР. Акцию организовало интернет-издание «Подмосковье сегодня».

«Сейчас на передовой срочно нужны три квадрокоптера с тепловизором Autel Robotics EVO II Pro Enterprise Rugged Bundle. Цена за штуку — порядка 400 тыс. рублей. Также необходимы 10 цифровых радиостанций Alinco DJ-MD5EGP (GPS). В среднем каждая стоит порядка 18-20 тыс. рублей. Всего нужно собрать около 1,4 млн рублей», — сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Всю купленную технику передадут на передовую через Союз десантников Московской области. Председатель отделения организации в Жуковском, ветеран ВДВ Константин Гордеев имеет опыт боевых действий в Донбассе. Он также участвовал в освобождении Мариуполя, а сейчас занимается передачей гуманитарной помощи на передовую.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил специальную военную операцию. Цели операции заключаются в демилитаризации и денацификации Украины.

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Для приближения скорой победы в Донбассе в Московской области объявили объявил сбор средств на помощь бойцам ДНР и ЛНР. Акцию организовало интернет-издание «Подмосковье сегодня». «Сейчас на передовой срочно нужны три квадрокоптера с тепловизором Autel Robotics EVO II Pro Enterprise Rugged Bundle. Цена за штуку — порядка 400 тыс. рублей. Также необходимы 10 цифровых радиостанций Alinco DJ-MD5EGP (GPS). В среднем каждая стоит порядка 18-20 тыс. рублей. Всего нужно собрать около 1,4 млн рублей», — сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня». Всю купленную технику передадут на передовую через Союз десантников Московской области. Председатель отделения организации в Жуковском, ветеран ВДВ Константин Гордеев имеет опыт боевых действий в Донбассе. Он также участвовал в освобождении Мариуполя, а сейчас занимается передачей гуманитарной помощи на передовую. Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил специальную военную операцию. Цели операции заключаются в демилитаризации и денацификации Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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