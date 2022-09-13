«Подмосковье сегодня» начало сбор средств для бойцов ДНР и ЛНР

Для приближения скорой победы в Донбассе в Московской области объявили объявил сбор средств на помощь бойцам ДНР и ЛНР. Акцию организовало интернет-издание «Подмосковье сегодня».
«Сейчас на передовой срочно нужны три квадрокоптера с тепловизором Autel Robotics EVO II Pro Enterprise Rugged Bundle. Цена за штуку — порядка 400 тыс. рублей. Также необходимы 10 цифровых радиостанций Alinco DJ-MD5EGP (GPS). В среднем каждая стоит порядка 18-20 тыс. рублей. Всего нужно собрать около 1,4 млн рублей», — сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Всю купленную технику передадут на передовую через Союз десантников Московской области. Председатель отделения организации в Жуковском, ветеран ВДВ Константин Гордеев имеет опыт боевых действий в Донбассе. Он также участвовал в освобождении Мариуполя, а сейчас занимается передачей гуманитарной помощи на передовую.
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил специальную военную операцию. Цели операции заключаются в демилитаризации и денацификации Украины.
Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян - спецоперации на Украине. Подпишитесь на наш дайджест!
Для приближения скорой победы в Донбассе в Московской области объявили объявил сбор средств на помощь бойцам ДНР и ЛНР. Акцию организовало интернет-издание «Подмосковье сегодня». «Сейчас на передовой срочно нужны три квадрокоптера с тепловизором Autel Robotics EVO II Pro Enterprise Rugged Bundle. Цена за штуку — порядка 400 тыс. рублей. Также необходимы 10 цифровых радиостанций Alinco DJ-MD5EGP (GPS). В среднем каждая стоит порядка 18-20 тыс. рублей. Всего нужно собрать около 1,4 млн рублей», — сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня». Всю купленную технику передадут на передовую через Союз десантников Московской области. Председатель отделения организации в Жуковском, ветеран ВДВ Константин Гордеев имеет опыт боевых действий в Донбассе. Он также участвовал в освобождении Мариуполя, а сейчас занимается передачей гуманитарной помощи на передовую. Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил специальную военную операцию. Цели операции заключаются в демилитаризации и денацификации Украины.