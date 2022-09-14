Власти Запорожья заявили о рекордной концентрации ВСУ на линии соприкосновения

14 сентября 2022 в 11:36 Размер текста - 17 +

С российской стороны уже увеличены резервы и усилена линия обороны Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские войска стягивают на границу Запорожской области большие силы. Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. «Такого скопления частей ВС Украины, включая наемников и спецназовцев, на линии соприкосновения в Запорожье еще не было», — заявил он в эфире телеканала Соловьев Live. По его словам, армия готова дать отпор украинским военным, если те решатся пойти в наступление. Ранее Рогов рассказал об увеличении количества тяжелой техники ВСУ на линии соприкосновения в Запорожской области, его слова приводит RT. С российской стороны уже увеличены резервы и усилена линия обороны, пишет MK.RU. Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины вынужденно. Президент России Владимир Путин объявил об этом 24 февраля. Главная причина — участившиеся обстрелы со стороны ВСУ и нацбатов жителей Донбасса, которые восемь лет страдали от геноцида киевского режима. Из-за обстрелов зимой этого года в Донбассе было введено военное положение, а людей эвакуировали с этих территорий. В результате действий российских военных под контролем оказались Херсонская и большая часть Запорожской области, освобождены значительные территории Донецкой народной республики и вся территория ЛНР.

Украинские войска стягивают на границу Запорожской области большие силы. Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. «Такого скопления частей ВС Украины, включая наемников и спецназовцев, на линии соприкосновения в Запорожье еще не было», — заявил он в эфире телеканала Соловьев Live. По его словам, армия готова дать отпор украинским военным, если те решатся пойти в наступление. Ранее Рогов рассказал об увеличении количества тяжелой техники ВСУ на линии соприкосновения в Запорожской области, его слова приводит RT. С российской стороны уже увеличены резервы и усилена линия обороны, пишет MK.RU. Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины вынужденно. Президент России Владимир Путин объявил об этом 24 февраля. Главная причина — участившиеся обстрелы со стороны ВСУ и нацбатов жителей Донбасса, которые восемь лет страдали от геноцида киевского режима. Из-за обстрелов зимой этого года в Донбассе было введено военное положение, а людей эвакуировали с этих территорий. В результате действий российских военных под контролем оказались Херсонская и большая часть Запорожской области, освобождены значительные территории Донецкой народной республики и вся территория ЛНР.