14 сентября 2022

В Пермский край пришло бабье лето

Пермские синоптики прогнозируют потепление до +25 градусов
© Служба новостей «URA.RU»
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Последний день лета. Екатеринбург, лето в городе
Еще есть время понежиться на солнце Фото:

В Пермском крае устанавливается теплая погода. Сегодня в столице и на юге региона воздух прогреется до +20, а к понедельнику +25 градусов, говорят специалисты ГИС центра ПГНИУ.

«Вероятно уже сегодня максимальная температура воздуха в Перми и на юге края достигнет отметки +20. Но это только начало потепления, пик которого вероятно придется на 19 сентября, когда вследствие очень мощного выноса тепла с Черного моря в передней части южного циклона возможно повышение температуры на юге края до +25 градусов», — сообщается в telegram-канале центра.

Между тем, в Пермском крае стартовал отопительный сезон. В школы, детсады и больницы Перми отопление начали подавать с 9 сентября, когда стало довольно-таки холодно. В жилые дома тепло обещают дать 19 сентября.

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В Пермском крае устанавливается теплая погода. Сегодня в столице и на юге региона воздух прогреется до +20, а к понедельнику +25 градусов, говорят специалисты ГИС центра ПГНИУ. «Вероятно уже сегодня максимальная температура воздуха в Перми и на юге края достигнет отметки +20. Но это только начало потепления, пик которого вероятно придется на 19 сентября, когда вследствие очень мощного выноса тепла с Черного моря в передней части южного циклона возможно повышение температуры на юге края до +25 градусов», — сообщается в telegram-канале центра. Между тем, в Пермском крае стартовал отопительный сезон. В школы, детсады и больницы Перми отопление начали подавать с 9 сентября, когда стало довольно-таки холодно. В жилые дома тепло обещают дать 19 сентября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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