В Пермский край пришло бабье лето

Пермские синоптики прогнозируют потепление до +25 градусов

15 сентября 2022 в 10:12 Размер текста - 17 +

Еще есть время понежиться на солнце Фото: Размик Закарян © URA.RU В Пермском крае устанавливается теплая погода. Сегодня в столице и на юге региона воздух прогреется до +20, а к понедельнику +25 градусов, говорят специалисты ГИС центра ПГНИУ. «Вероятно уже сегодня максимальная температура воздуха в Перми и на юге края достигнет отметки +20. Но это только начало потепления, пик которого вероятно придется на 19 сентября, когда вследствие очень мощного выноса тепла с Черного моря в передней части южного циклона возможно повышение температуры на юге края до +25 градусов», — сообщается в telegram-канале центра. Между тем, в Пермском крае стартовал отопительный сезон. В школы, детсады и больницы Перми отопление начали подавать с 9 сентября, когда стало довольно-таки холодно. В жилые дома тепло обещают дать 19 сентября.

В Пермском крае устанавливается теплая погода. Сегодня в столице и на юге региона воздух прогреется до +20, а к понедельнику +25 градусов, говорят специалисты ГИС центра ПГНИУ. «Вероятно уже сегодня максимальная температура воздуха в Перми и на юге края достигнет отметки +20. Но это только начало потепления, пик которого вероятно придется на 19 сентября, когда вследствие очень мощного выноса тепла с Черного моря в передней части южного циклона возможно повышение температуры на юге края до +25 градусов», — сообщается в telegram-канале центра. Между тем, в Пермском крае стартовал отопительный сезон. В школы, детсады и больницы Перми отопление начали подавать с 9 сентября, когда стало довольно-таки холодно. В жилые дома тепло обещают дать 19 сентября.