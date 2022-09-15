Свердловчанка, у которой уже отобрали четырех детей, продолжает издеваться над тремя новыми

В Верхней Пышме мать, которую лишали родительских прав, избила ребенка на глазах у прохожих

16 сентября 2022 в 13:13 Размер текста - 17 +

В Верхней Пышме неблагополучная семейная пара издевается над детьми (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Верхней Пышме (Свердловская область) семейная пара издевается над тремя своими детьми. При этом ранее органы опеки лишили мать родительских прав на четырех детей и забрали их из семьи. Об этом местные жители рассказали в соцсетях. «Один малыш в коляске, другой годика 3-4. Горе-мамаша ногой пнула малыша постарше, при этом дико крича на него. Мальчишка перелетел через поребрик на землю, вниз головой, и заплакал. На замечания женщина ответила „не ваше дело“», — рассказала Ирина Лебедева в сообществе «Подслушано Верхняя Пышма и Среднеуральск» в соцсети «ВКонтакте». Другие пышминцы стали очевидцами драки семейной пары с пьяными горожанами, которая произошла на улице посреди ночи. При этом дети находились рядом и наблюдали за инцидентом. «Семья вечно выпивает и дерется. Сейчас с ними живут три ребенка, они грязные и голодные, попрошайничают деньги», — добавляет местная жительница Наталья Попова. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в отдел опеки и попечительства Верхней Пышмы, однако там отказались отвечать на вопросы. Также агентство связалось с пресс-секретарем свердловского главка МВД Валерием Горелых. «В территориальном ОВД знают о данной ситуации и предпринимают комплекс необходимых мер реагирования», — отметил полковник Горелых. Он добавил, что детей уже изъяли из семьи. Ранее URA.RU сообщало, что в закрытом городе Лесной (Свердловская область) военнослужащий заставил дочь избивать свою одноклассницу. Отец во время избиения якобы подбадривал своего ребенка и требовал бить сильнее, в том числе ногами. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Верхней Пышме (Свердловская область) семейная пара издевается над тремя своими детьми. При этом ранее органы опеки лишили мать родительских прав на четырех детей и забрали их из семьи. Об этом местные жители рассказали в соцсетях. «Один малыш в коляске, другой годика 3-4. Горе-мамаша ногой пнула малыша постарше, при этом дико крича на него. Мальчишка перелетел через поребрик на землю, вниз головой, и заплакал. На замечания женщина ответила „не ваше дело“», — рассказала Ирина Лебедева в сообществе «Подслушано Верхняя Пышма и Среднеуральск» в соцсети «ВКонтакте». Другие пышминцы стали очевидцами драки семейной пары с пьяными горожанами, которая произошла на улице посреди ночи. При этом дети находились рядом и наблюдали за инцидентом. «Семья вечно выпивает и дерется. Сейчас с ними живут три ребенка, они грязные и голодные, попрошайничают деньги», — добавляет местная жительница Наталья Попова. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в отдел опеки и попечительства Верхней Пышмы, однако там отказались отвечать на вопросы. Также агентство связалось с пресс-секретарем свердловского главка МВД Валерием Горелых. «В территориальном ОВД знают о данной ситуации и предпринимают комплекс необходимых мер реагирования», — отметил полковник Горелых. Он добавил, что детей уже изъяли из семьи. Ранее URA.RU сообщало, что в закрытом городе Лесной (Свердловская область) военнослужащий заставил дочь избивать свою одноклассницу. Отец во время избиения якобы подбадривал своего ребенка и требовал бить сильнее, в том числе ногами.