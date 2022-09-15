15 сентября 2022

У свердловчанки, избившей ребенка посреди улицы, отобрали семерых детей

В Верхней Пышме опека забрала двух детей из неблагополучной семьи
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дети. Клипарт. Курган, детский сад, дети, малыши
У скандальной матери из Верхней Пышмы забрали семерых детей Фото:

В Верхней Пышме (Свердловская область) опека забрала двух детей у многодетной матери, избившей одного из них посреди улицы. Ранее женщину уже лишили родительских прав на четверых детей. Об этом URA.RU сообщил пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых.

«Двое детей из семьи уже изъяты, еще один находится у бабушки. Ранее 29-летняя мать уже лишалась родительских прав в отношении 4 своих детей и привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей», — отметил полковник Горелых в разговоре с корреспондентом.

Ранее URA.RU сообщало, что местные жители в соцсетях пожаловались на неадекватное поведение многодетной матери. По словам очевидцев, одного ребенка она пинала ногами посреди улицы, на глазах у прохожих. «Семья вечно выпивает и дерется. Сейчас с ними живут три ребенка, они грязные и голодные, попрошайничают деньги», — рассказывала местная жительница Наталья Попова.

«В территориальном ОВД знают о данной ситуации и предпринимают комплекс необходимых мер реагирования. Информация в установленном порядке зарегистрирована. Проводятся проверочные мероприятия», — сообщил корреспонденту URA.RU пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых.

Про самые резонансные события Свердловской области мы пишем в нашем Telegram канале. Подпишись - https://t.me/EkatskoeChtivo

В Верхней Пышме (Свердловская область) опека забрала двух детей у многодетной матери, избившей одного из них посреди улицы. Ранее женщину уже лишили родительских прав на четверых детей. Об этом URA.RU сообщил пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых. «Двое детей из семьи уже изъяты, еще один находится у бабушки. Ранее 29-летняя мать уже лишалась родительских прав в отношении 4 своих детей и привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей», — отметил полковник Горелых в разговоре с корреспондентом. Ранее URA.RU сообщало, что местные жители в соцсетях пожаловались на неадекватное поведение многодетной матери. По словам очевидцев, одного ребенка она пинала ногами посреди улицы, на глазах у прохожих. «Семья вечно выпивает и дерется. Сейчас с ними живут три ребенка, они грязные и голодные, попрошайничают деньги», — рассказывала местная жительница Наталья Попова. «В территориальном ОВД знают о данной ситуации и предпринимают комплекс необходимых мер реагирования. Информация в установленном порядке зарегистрирована. Проводятся проверочные мероприятия», — сообщил корреспонденту URA.RU пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...