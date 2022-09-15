У свердловчанки, избившей ребенка посреди улицы, отобрали семерых детей

В Верхней Пышме (Свердловская область) опека забрала двух детей у многодетной матери, избившей одного из них посреди улицы. Ранее женщину уже лишили родительских прав на четверых детей. Об этом URA.RU сообщил пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых.
«Двое детей из семьи уже изъяты, еще один находится у бабушки. Ранее 29-летняя мать уже лишалась родительских прав в отношении 4 своих детей и привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей», — отметил полковник Горелых в разговоре с корреспондентом.
Ранее URA.RU сообщало, что местные жители в соцсетях пожаловались на неадекватное поведение многодетной матери. По словам очевидцев, одного ребенка она пинала ногами посреди улицы, на глазах у прохожих. «Семья вечно выпивает и дерется. Сейчас с ними живут три ребенка, они грязные и голодные, попрошайничают деньги», — рассказывала местная жительница Наталья Попова.
«В территориальном ОВД знают о данной ситуации и предпринимают комплекс необходимых мер реагирования. Информация в установленном порядке зарегистрирована. Проводятся проверочные мероприятия», — сообщил корреспонденту URA.RU пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых.
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